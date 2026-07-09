El reclamo se dio luego del primer gol de los galos, luego de que Rabiot recuperara el balón presuntamente con la mano.

La victoria de la Selección de Francia por 2-0 ante Marruecos no estuvo exenta de polémica. Más allá de la clasificación a semifinales, el partido quedó marcado por una jugada que generó fuertes reclamos, especialmente en redes sociales por parte de hinchas argentinos.

El encuentro se encaminó en el segundo tiempo con los goles de Kylian Mbappé a los 60 minutos y de Ousmane Dembélé a los 66’, que sellaron el resultado definitivo. Sin embargo, fue justamente el tanto de “Kiki” el que desató la controversia.

⁉️💥 ¿Es revisable la mano de Rabiot previa al gol de Mbappé?



✅ 𝗡𝗢.



👉🏻 El francés toca el balón con la mano tras un primer rebote en su pie.



▪️ Al tratarse de una mano accidental, de un jugador que no termina marcando, no es revisable por el VAR. pic.twitter.com/aNoYSYfDO6 — Archivo VAR (@ArchivoVAR) July 9, 2026

En la previa de esa jugada, varios usuarios y fanáticos detectaron una presunta mano de Adrien Rabiot en la recuperación del balón. La acción no fue sancionada por el árbitro Facundo Tello, ni tampoco revisada desde el VAR, a cargo de Hernán Mastrángelo.

Los reclamos desde Argentina por el gol de Mbappé

Las reacciones no tardaron en aparecer. En una publicación de TyC Sports, hinchas argentinos manifestaron su enojo con comentarios como: “Había que anular ese gol, hubo una mano previa de un francés… después dicen que nos regalan los partidos a los argentinos”.

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Otros fueron incluso más directos contra el juez: “Amigo, tremenda mano antes del gol, ¿qué le pasa a Tello?”, cuestionando la decisión arbitral del juez Facundo Tello, precisamente argentino.

La polémica también se trasladó a X (ex Twitter), donde el reclamo se hizo tendencia: “La mano de Adrien Rabiot antes del gol de Kylian Mbappé. El árbitro argentino Facundo Tello no la cobró y desde el VAR tampoco llamaron”, reflejando el malestar generalizado.

Más allá de la controversia, Francia avanzó a semifinales, pero la jugada dejó instalada una discusión que promete seguir dando que hablar. Otra vez, el arbitraje queda en el centro de la escena en un partido decisivo del Mundial 2026.