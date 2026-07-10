Diario argentino con tiritón de pera: Intentan mufar a Francia tras arrollador paso a semifinales

El diario Olé de Argentina subió una polémica portada, en donde confirman el cuco que le tiene la albiceleste a Francia.

Francia firmó su paso a las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026 el día de ayer, donde derrotaron sin problemas a Marruecos por 2-0 y confirmaron que son el principal candidato a quedarse con la Copa del Mundo.

Todo el mundo estuvo atento a lo que hicieron los franceses el día de ayer en Foxborough, pero uno que puso atención extra fue el Diario Olé de Argentina, reconocido medio trasandino que suele provocar con sus portadas y publicaciones.

En esta ocasión, confirmaron lo que todo Sudamérica y el mundo intuía: Argentina tiene miedo por el poderío de Francia, que ya bajó a una buena selección como Marruecos y ahora deberá hacerse fuerte ante España o Bélgica para alcanzar la final.

La tapa de Olé que busca mufar a Francia | Foto: Olé

Argentina, por otro lado, tuvo una muy buena fase de grupos ante rivales de ribetes menores. Cuando se pensaba que Lionel Messi y sus compañeros sacarían el ‘prime’ en las llaves de mata-mata, nada de eso sucedió: sufrió con selecciones sin tradición como Cabo Verde y Egipto.

Ahora, la albiceleste debe superar a Suiza si se quiere meter en las semifinales del Mundial y, posteriormente, deberá eliminar a Noruega o Inglaterra si se quiere citar en la gran final a disputarse en Nueva Jersey.

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Lo único cierto es que el poderío de Francia asusta y amenaza con meterse en su tercera final de la Copa del Mundo consecutivo, situación que tiene al país vecino temblando y buscando ‘mufar’ a los galos.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

Francia venció 2-0 a Marruecos y clasificó a semifinales del Mundial de Norteamérica 2026.

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Diario Olé de Argentina analizó el poderío francés tras su victoria en Foxborough.