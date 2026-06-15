El cuadro escandinavo goleó a los tunecinos en su debut mundialista.

Suecia tuvo un estreno contundente en la Copa Mundial FIFA 2026 y derrotó por 5-1 a Túnez, resultado que le permite quedarse con el liderato del Grupo F tras la primera jornada.

El conjunto escandinavo golpeó rápidamente y abrió la cuenta a los 7 minutos gracias a un autogol de Yasin Ayari. La ventaja tempranera le permitió manejar el encuentro con tranquilidad y ampliar las diferencias a los 30′, cuando Alexander Isak marcó el segundo tanto de la jornada.

Túnez intentó reaccionar antes del descanso y encontró el descuento por intermedio de Omar Rekik a los 43 minutos, gol que le devolvió algo de esperanza a los africanos de cara al complemento.

Suecia le dio un baile a Túnez en la fecha 1(Photo by David Ramos/Getty Images)

Sin embargo, Suecia no dio espacio para una remontada. Viktor Gyökeres apareció a los 59′ para estirar nuevamente la ventaja, mientras que Mattias Svanberg sentenció la goleada a los 84 minutos para que finalmente Ayari pusiera el segundo personal y sellara el 5 a 1.

Así quedó la tabla del Grupo F tras la primera fecha

La victoria dejó a Suecia como líder exclusivo del Grupo F con tres puntos y una diferencia de gol de +3, ventaja que le permite sacar distancia desde el inicio de la competencia.

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Detrás aparecen Japón y Países Bajos, selecciones que repartieron puntos tras igualar 2-2 en un entretenido encuentro disputado más temprano. Ambos elencos suman una unidad y comparten la segunda y tercera posición de la zona.

En el último lugar quedó Túnez, que comenzó su participación sin puntos y con una diferencia de gol de -3 tras la dura caída frente a los suecos.

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Suecia 1 1 0 0 5 1 4 3 2 Japón 1 0 1 0 2 2 0 1 3 Países Bajos 1 0 1 0 2 2 0 1 4 Túnez 1 0 0 1 1 5 -4 0