Suecia tuvo un estreno contundente en la Copa Mundial FIFA 2026 y derrotó por 5-1 a Túnez, resultado que le permite quedarse con el liderato del Grupo F tras la primera jornada.
El conjunto escandinavo golpeó rápidamente y abrió la cuenta a los 7 minutos gracias a un autogol de Yasin Ayari. La ventaja tempranera le permitió manejar el encuentro con tranquilidad y ampliar las diferencias a los 30′, cuando Alexander Isak marcó el segundo tanto de la jornada.
Túnez intentó reaccionar antes del descanso y encontró el descuento por intermedio de Omar Rekik a los 43 minutos, gol que le devolvió algo de esperanza a los africanos de cara al complemento.
Suecia le dio un baile a Túnez en la fecha 1(Photo by David Ramos/Getty Images)
Sin embargo, Suecia no dio espacio para una remontada. Viktor Gyökeres apareció a los 59′ para estirar nuevamente la ventaja, mientras que Mattias Svanberg sentenció la goleada a los 84 minutos para que finalmente Ayari pusiera el segundo personal y sellara el 5 a 1.
Así quedó la tabla del Grupo F tras la primera fecha
La victoria dejó a Suecia como líder exclusivo del Grupo F con tres puntos y una diferencia de gol de +3, ventaja que le permite sacar distancia desde el inicio de la competencia.
Estos son los partidos del Mundial 2026 que transmite Disney+: con los relatos de Mariano Closs
Detrás aparecen Japón y Países Bajos, selecciones que repartieron puntos tras igualar 2-2 en un entretenido encuentro disputado más temprano. Ambos elencos suman una unidad y comparten la segunda y tercera posición de la zona.
En el último lugar quedó Túnez, que comenzó su participación sin puntos y con una diferencia de gol de -3 tras la dura caída frente a los suecos.
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Suecia
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|Japón
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|Países Bajos
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|4
|Túnez
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0