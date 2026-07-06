Dónde y cómo ver EN VIVO a Portugal vs. España por el Mundial 2026: canales de TV y streaming online

El equipo de Cristiano Ronaldo y el de Lamine Yamal se enfrentan en un duelo clave por los octavos de final del Mundial 2026.

El Mundial de Norteamérica 2026 no detiene su marcha y este lunes 6 de julio se vivirá una jornada clave por los octavos de final en donde quedarán definidos dos clasificados más a los cuartos de final.

La Portugal de Cristiano Ronaldo quiere seguir luchando en la cita mundialista y tendrá a un duro rival al frente, toda vez que España es el contrincante de los lusos en la búsqueda de meterse en los cuartos de final.

El Bicho va por los cuartos de final en el Mundial. | Foto: Getty Images

Los campeones de la Eurocopa 2016 llegaron a esta instancia tras superar con sufrimiento a Croacia en los dieciseisavos de final, mientras que España lo logró tras vencer sin mayores complicaciones a Austria por 3-0.

Cabe mencionar que el ganador de este duelo tendrá que enfrentarse en los cuartos de final con el vencedor del compromiso entre Estados Unidos y Bélgica, el cual se disputará en el turno de la noche.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

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¿Qué canal transmite a Portugal vs. España?

El partido contará en esta ocasión con la transmisión de Chilevisión de manera íntegra. Además, D Sports llevará el duelo a las pantallas en sus distintas plataformas.