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Mundial 2026

Dónde y cómo ver EN VIVO a Portugal vs. España por el Mundial 2026: canales de TV y streaming online

El equipo de Cristiano Ronaldo y el de Lamine Yamal se enfrentan en un duelo clave por los octavos de final del Mundial 2026.

Hay partidazo esta tarde en el Mundial 2026.
© Getty ImagesHay partidazo esta tarde en el Mundial 2026.

El Mundial de Norteamérica 2026 no detiene su marcha y este lunes 6 de julio se vivirá una jornada clave por los octavos de final en donde quedarán definidos dos clasificados más a los cuartos de final.

La Portugal de Cristiano Ronaldo quiere seguir luchando en la cita mundialista y tendrá a un duro rival al frente, toda vez que España es el contrincante de los lusos en la búsqueda de meterse en los cuartos de final.

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El Bicho va por los cuartos de final en el Mundial. | Foto: Getty Images

El Bicho va por los cuartos de final en el Mundial. | Foto: Getty Images

Los campeones de la Eurocopa 2016 llegaron a esta instancia tras superar con sufrimiento a Croacia en los dieciseisavos de final, mientras que España lo logró tras vencer sin mayores complicaciones a Austria por 3-0.

Cabe mencionar que el ganador de este duelo tendrá que enfrentarse en los cuartos de final con el vencedor del compromiso entre Estados Unidos y Bélgica, el cual se disputará en el turno de la noche.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

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¿Qué canal transmite a Portugal vs. España?

El partido contará en esta ocasión con la transmisión de Chilevisión de manera íntegra. Además, D Sports llevará el duelo a las pantallas en sus distintas plataformas.

  • Chile | Chilevisión, DIRECTV Sports y DGO, Paramount+
  • Perú | DIRECTV Sports y DGO, Paramount+
  • Colombia | DIRECTV Sports y DGO, Paramount+
  • Uruguay | DIRECTV Sports y DGO, Paramount+
  • Venezuela | DIRECTV Sports y DGO, Paramount+
  • Ecuador | DGO, DSports, Paramount+
  • Argentina | TyC Sports, DSports y DGO
  • Bolivia | Tigo Sports y Entel Gol
  • Brasil | Cazé TV, Globo y SPORTV
  • Paraguay | Unicanal
  • México | VIX Premium
  • Centroamérica | Tigo Sports y FOX
  • Estados Unidos | Telemundo y Fox Sports 1
  • España | Movistar Plus y DAZN
Felipe Aguilar
Felipe Aguilar
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