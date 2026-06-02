La FIFA determinó cómo vestirán las 48 selecciones en los partidos de fase de grupos del Mundial 2026, dejando fuera varias combinaciones.

Estamos a 9 días que comience el Mundial 2026, una cita inédita con triple sede, México, Estados Unidos y Canadá, donde por primera vez competirán 48 selecciones, divididas en 12 grupos.

Todo está listo y dispuesto para esta Copa del Mundo, incluso la FIFA designó las combinaciones en el vesturario de cada equipo en los 72 partidos de fase de grupos.

La idea es que los cuadros que se enfrenten puedan diferenciarse fácilmente, por lo que cada selección tuvo que confeccionar tres uniformes, con prendas intercambiables de ser necesario.

Pese aquello, hay dos países que no podrán jugar esta primera fase con sus camisetas de local, debido a que el ente rector les designó sus equipaciones de visita o alternativa.

Las dos selecciones que no vestirán de local

Se trata de las selecciones de Ghana y Uzbekistán, quienes de no avanzar a dieciseisavos de final se despidirán del Mundial sin haber estrenado sus uniformes tradicionales.

Tampoco veremos en cancha uno de los diseños más laureados de esta época mundialista, como lo ha sido la camiseta visita de Japón o la de Curazao. En la misma listan quedarán las de Australia, Austria, Bélgica, Costa de Marfil, RD Congo, Irán, Irak, Países Bajos, Portugal, Senegal y Sudáfrica.

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Mientras que de las terceras equipaciones, no se usarán las de Ecuador, Haití y Jordania.

🚨 NÃO FORAM ESCALADAS! 🚨



A FIFA divulgou as combinações de uniformes para todos os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo 2026 e, pasmem: 18 camisas ficarão sem entrar em campo nessa primeira fase. 😳



Modelos desenvolvidos com todo carinho e esmero, alguns entre os mais… pic.twitter.com/9J7pVaEDOT — Mantos do Futebol (@mantosdofutebol) June 2, 2026

¿Cuándo inicia el Mundial 2026?

El Mundial 2026 arranca el próximo jueves 11 de junio a las 15:00 horas con el partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A, en el Estadio Azteca de la capital mexicana.

En síntesis

Ghana y Uzbekistán no usarán sus camisetas de local en la primera fase.

no usarán sus camisetas de local en la primera fase. El Mundial 2026 comenzará el próximo jueves 11 de junio con 48 selecciones.

comenzará el próximo jueves 11 de junio con 48 selecciones. México y Sudáfrica jugarán el partido inaugural en el Estadio Azteca.