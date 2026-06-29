¿Transmite Chilevisión? Brasil vs. Japón: cuándo, a qué hora y dónde ver el Mundial 2026

El elenco pentacampeón intentará conseguir su clasificación a los octavos de final. Se podrá ver gratuitamente en Chile.

Los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 tienen un partidazo para este lunes 29 de junio: Brasil enfrentará a Japón en Houston. Un duelo que sacará chispas entre sudamericanos y asiáticos. ¿Se podrá ver por TV abierta?

Con la misión de confirmar su rol de candidato al título, el combinado verdeamarelo tirará toda la carne a la parrilla. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti no quiere sorpresas.

Sin embargo, no tendrá completamente a disposición el plantel. ¿Por qué? Raphinha continúa recuperándose de su lesión, por lo que será baja. La ofensiva será comandada por Rayan, Matheus Cunha y Vinícius Júnior.

Por su parte, Japón quiere dar el batacazo y tiene pergaminos de sobra para hacerlo: se mantiene invicto en la cita planetaria. Clasificó a esta ronda tras haber conseguido cinco puntos en el grupo F.

La selección nipona acumula una victoria y dos empates, por lo que el cuerpo técnico de Hajime Moriyasu tiene toda la fe en lograr un hecho histórico: dejar al pentacampeón fuera de su certamen predilecto.

La Copa Mundial 2026 sigue al rojo vivo: Brasil jugará contra Japón. (Foto: Getty Images)

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¿Cuándo juega Brasil vs. Japón?

El compromiso entre dichos países se disputará este lunes 29 de junio. Está pactado para comenzar a las 13:00 horas de Chile en el Estadio NRG, Houston.

¿Dónde ver el partido de la Copa Mundial 2026?

El enfrentamiento entre Brasil y Japón será emitido TOTALMENTE GRATIS a través de la señal abierta de Chilevisión. A su vez, el canal transmitirá el encuentro en su página web.

Por contraparte, podrá ser visto mediante plataformas de pago como DGO, Paramount, Amazon, DAZN y Disney+.