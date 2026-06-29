Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
MUNDIAL 2026

¡SE PARA EL PLANETA FÚTBOL! Brasil arriesga su prestigio ante Japón que llega invicto a los 16vos del Mundial

Luego de la clasificación de Canadá ante Sudáfrica, Brasil quiere ser el segundo en avanzar a octavos de final del Mundial.

¡FIN DEL PRIMER TIEMPO!

Entre pifias del público y dudas en cancha, Brasil está quedando eliminado del Mundial 2026.

Brasil 0-1 Japón

45' | CUATRO MINUTOS DE DESCUENTO

Con un Brasil perdido en cancha, se acerca el fin del primer tiempo.

Brasil 0-1 Japón

35' | ATACA DESESPERADAMENTE BRASIL

Pegó fuerte el gol nipón y los brasileños se instalan en área rival.

Brasil 0-1 Japón

29' | GOOOOL JAPONÉS

Jugadón nipón y Kaishu Sano desde fuera del área clava el primero y la sorpresa en Houston.

Brasil 0-1 Japón

27' | AVISA JAPÓN

Ayase Ueda cabecea tras un córner y el balón se va desviado levemente.

Brasil 0-0 Japón

24' | PAUSA DE HIDRATACIÓN Y CAEN LAS PIFIAS

Con un Brasil dominando, se corta el ritmo del partido por la pausa impuesta por FIFA.

Brasil 0-0 Japón

14' | AMONESTADO CASEMIRO

El volante hace un evidente foul en el borde del área y peligroso tiro libre para Japón.

Brasil 0-0 Japón

11' | AVISA BRASIL

Mientras raclamaban penal tras mano nipona, los pentacampeones son un vendaval en el área rival y casi abren la cuenta.

Brasil 0-0 Japón

5' | DOMINA BRASIL

Mediante ataques de Vinícius, el equipo de Ancelotti toma el control del partido.

Brasil 0-0 Japón

¡COMIENZA EL PARTIDO!

Pitazo inicial y ya juegan Brasil y Japón por los 16avos del Mundial 2026.

¡EQUIPOS A LA CANCHA!

Ingresan ambas selecciones a la cancha y comienzan a cantarse los himnos.

VISITA ILUSTRE AL PARTIDO

Ronaldinho llegó hasta Houston para apoyar a Brasil.

BRASIL SE PREPARA EN CANCHA

La Verdeamarela ya pisa el pasto preparando el partido, con Neymar fuera del XI.

LOS HINCHAS VIVEN UNA FIESTA

Se vive un ambientazo en Houston con las hinchadas.

ASÍ ARRIBÓ EL PENTACAMPEÓN

Brasil va con todo en partido que ya se encendió con declaraciones en la previa.

DT DE JAPÓN CONFÍA EN EL BATACAZO

Esto dijo el entrenador de los samuráis azules:

JAPÓN PREPARA UN CAMISETÓN

Así vestirán los asiáticos en el duelo ante Brasil:

ASÍ LLEGA JAPÓN A LOS 16AVOS

Saliendo segundo de su grupo, los nipones ahora enfrentan a un líder del otro grupo.

ASÍ CLASIFICÓ BRASIL A LOS 16AVOS

La canarinha ganó su grupo por diferencia de goles.

JAPÓN YA TIENE A SUS ELEGIDOS

Estos son los 11 samurái azules para buscar la hazaña ante Brasil:

EL XI DE BRASIL, SIN NEYMAR

Carlo Ancelotti se la juega y deja a Ney en la banca para el partido.

¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO MUNDIALERO!

Comienza la emoción y con partidazo de los 16avos de final, con presencia sudamericana. Sigue toda la acción aquí del Brasil vs Japón.

Japón sorprende a Brasil y lo está eliminando del Mundial.
© Getty ImagesJapón sorprende a Brasil y lo está eliminando del Mundial.

La escuadra sudamericana ha ido aceitando sus piezas con el correr de la competencia liguera, sumando bonos en la consideración de los especialistas internacionales. El elenco dirigido por Carlo Ancelotti viene de cerrar como líder su grupo en una reñida lucha contra Marruecos.

Mostrando un rendimiento de menos a más sobre el pasto, la Canarinha de a poco se candidatea como una de las grandes favoritas para alzarse con el trofeo mundialista, amparada en el peso de sus individualidades y en el ordenamiento táctico que el estratega italiano ha impregnado en la interna del búnker verdeamarelo.

Por la vereda opuesta aparece un combinado que juega de memoria, que derrocha disciplina liguera en cada sector y que no le teme a los gigantes de la Conmebol. Los nipones dieron pelea hasta el final para ganar su grupo, el cual finalmente quedó en manos de los Países Bajos.

A pesar de culminar en la segunda plaza de su sector, el rendimiento numérico de la escuadra de la AFC es de temer. El elenco asiático llega completamente invicto al duelo a todo o nada contra los pentacampeones del mundo, en lo que asoma de forma clara como uno de los grandes partidazos del Mundial 2026. ¡Un choque nuclear donde las transiciones rápidas y el huevo liguero definirán al clasificado a los octavos de final!

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones