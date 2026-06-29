Comienza la emoción y con partidazo de los 16avos de final, con presencia sudamericana. Sigue toda la acción aquí del Brasil vs Japón.

Carlo Ancelotti se la juega y deja a Ney en la banca para el partido.

#Japón juega hoy contra #Brasil con su camiseta suplente, la cual no había utilizado aún en el #Mundial2026 : el diseño, realizado por Adidas, lleva el nombre de "Colores más allá del horizonte".

Brasil va con todo en partido que ya se encendió con declaraciones en la previa.

Con un Brasil dominando, se corta el ritmo del partido por la pausa impuesta por FIFA.

Jugadón nipón y Kaishu Sano desde fuera del área clava el primero y la sorpresa en Houston.

Luego de la clasificación de Canadá ante Sudáfrica, Brasil quiere ser el segundo en avanzar a octavos de final del Mundial.

La escuadra sudamericana ha ido aceitando sus piezas con el correr de la competencia liguera, sumando bonos en la consideración de los especialistas internacionales. El elenco dirigido por Carlo Ancelotti viene de cerrar como líder su grupo en una reñida lucha contra Marruecos.

Mostrando un rendimiento de menos a más sobre el pasto, la Canarinha de a poco se candidatea como una de las grandes favoritas para alzarse con el trofeo mundialista, amparada en el peso de sus individualidades y en el ordenamiento táctico que el estratega italiano ha impregnado en la interna del búnker verdeamarelo.

Por la vereda opuesta aparece un combinado que juega de memoria, que derrocha disciplina liguera en cada sector y que no le teme a los gigantes de la Conmebol. Los nipones dieron pelea hasta el final para ganar su grupo, el cual finalmente quedó en manos de los Países Bajos.

A pesar de culminar en la segunda plaza de su sector, el rendimiento numérico de la escuadra de la AFC es de temer. El elenco asiático llega completamente invicto al duelo a todo o nada contra los pentacampeones del mundo, en lo que asoma de forma clara como uno de los grandes partidazos del Mundial 2026. ¡Un choque nuclear donde las transiciones rápidas y el huevo liguero definirán al clasificado a los octavos de final!

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.