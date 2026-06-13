“Duro golpe” y “Esto no pudo ser peor”: Prensa paraguaya reacciona tras humillante estreno ante EE.UU

El conjunto paraguayo perdió 1-4 ante Estados Unidos en el Mundial de Norteamérica y la prensa guaraní reaccionó con dureza.

La Selección Paraguaya de fútbol se presentó el día de ayer en el SoFi Stadium de Los Ángeles con la idea de quedarse con los primeros tres puntos del Mundial de Norteamérica 2026, pero nada de eso sucedió.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro no solo perdió por un abultado 1-4 en el marcador, sino que también fue espectador los 90 minutos de un dominio absoluto y brutal por parte de Estados Unidos.

El conjunto norteamericano dominó de principio a fin el encuentro y los guaraníes tienen que agradecer a una divinidad de que el resultado no fue incluso peor. Gracias al nuevo sistema, todavía tienen chances de clasificar a los dieciseisavos de final.

Estados Unidos le dio un baile a Paraguay. | Foto: Getty Images

En Paraguay no reaccionaron nada bien a la derrota y La Nación, uno de los periódicos más conocidos del país sudamericano, tituló: “Esto no pudo ser peor” en referencia a la dura caída mundialista.

ABC, otro diario de circulación masiva en Paraguay, tituló con decepción el estreno de la albirroja en suelo estadounidense: “Duro golpe en el estreno mundialista: Paraguay cayó 4-1 ante Estados Unidos”.

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Ahora, Gustavo Alfaro y sus dirigidos no tienen otra que sacudirse rápidamente de la derrota y pensar en el próximo partido que no será nada fácil: deben enfrentar el próximo viernes a Turquía en Santa Clara, California.

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En síntesis

La Selección Paraguaya de fútbol perdió 1-4 ante Estados Unidos en el SoFi Stadium.

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El entrenador Gustavo Alfaro buscará la clasificación de Paraguay a los dieciseisavos del mundial.