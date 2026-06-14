El combinado ecuatoriano que dirige Sebastián Beccacece llega a tierras norteamericanas para disputar la quinta Copa del Mundo de su historia. Con una generación plagada de figuras en las ligas más competitivas de Europa, el cuadro de la mitad del mundo tiene la misión clara de igualar o superar su mejor registro histórico en las citas planetarias, el cual consiguieron en Alemania 2006 cuando avanzaron a los octavos de final.
Sin embargo, el estreno no será para nada accesible. Al frente estará el bando de los “Elefantes” de Costa de Marfil, escuadra que concreta su regreso a un Mundial tras doce años de ausencia (su última participación fue en Brasil 2014).
Los africanos arriban con el cartel de vigentes monarcas Continentales tras conquistar la Copa Africana de Naciones 2024, comandando un plantel sumamente físico y veloz que buscará derribar a los sudamericanos en su obsesión por superar la fase de grupos por primera vez en su historia.
De cara al inicio del torneo, muchos aficionados están utilizando el código promocional para acceder a funciones especiales en sus plataformas de seguimiento.
Sebastián Beccacece estará en su tercer mundial, pero esta vez como entrenador oficial.
Horario, TV y Streaming: ¿Cómo ver el partido GRATIS en Chile?
El búnker elegido para albergar esta batalla futbolística será el imponente Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos. Para que no te pierdas ningún detalle, te dejamos todas las coordenadas de la transmisión oficial para el territorio chileno:
- ⏰ Horario del partido: El pitazo inicial se dará HOY domingo 14 de junio a las 19:00 horas de Chile. La previa arranca en las pantallas a las 18:00 horas.
- 📺 Transmisión en TV Abierta: El duelo se transmitirá completamente EN VIVO y en directo por las pantallas de Chilevisión.
- 📱 Transmisión Online y GRATIS: Para verlo de forma digital mediante computadores o smartphones, la señal online de chilevisión.cl y la aplicación MiCHV (disponible en App Store, Google Play y Smart TVs) emitirán el partido de forma 100% gratuita.