Este domingo 14 de junio, la Selección de Ecuador hará su estreno oficial en el Mundial 2026 enfrentando a la peligrosa escuadra de Costa de Marfil, en un duelo válido por la primera fecha del Grupo E.

El combinado ecuatoriano que dirige Sebastián Beccacece llega a tierras norteamericanas para disputar la quinta Copa del Mundo de su historia. Con una generación plagada de figuras en las ligas más competitivas de Europa, el cuadro de la mitad del mundo tiene la misión clara de igualar o superar su mejor registro histórico en las citas planetarias, el cual consiguieron en Alemania 2006 cuando avanzaron a los octavos de final.

Sin embargo, el estreno no será para nada accesible. Al frente estará el bando de los “Elefantes” de Costa de Marfil, escuadra que concreta su regreso a un Mundial tras doce años de ausencia (su última participación fue en Brasil 2014).

Los africanos arriban con el cartel de vigentes monarcas Continentales tras conquistar la Copa Africana de Naciones 2024, comandando un plantel sumamente físico y veloz que buscará derribar a los sudamericanos en su obsesión por superar la fase de grupos por primera vez en su historia.

De cara al inicio del torneo, muchos aficionados están utilizando el código promocional para acceder a funciones especiales en sus plataformas de seguimiento.

Sebastián Beccacece estará en su tercer mundial, pero esta vez como entrenador oficial.

Horario, TV y Streaming: ¿Cómo ver el partido GRATIS en Chile?

El búnker elegido para albergar esta batalla futbolística será el imponente Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos. Para que no te pierdas ningún detalle, te dejamos todas las coordenadas de la transmisión oficial para el territorio chileno:

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