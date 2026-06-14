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Liga de Primera

Tras Concepción vs. Limache: así queda la tabla de la Liga de Primera 2026

Los Lilas aprovecharon su localía para rescatar tres puntos de oro que les permiten salir del fondo de la tabla.

Deportes Limache se complica ante el Conce que logra salir del fondo de la tabla.
© PhotosportDeportes Limache se complica ante el Conce que logra salir del fondo de la tabla.

Un triunfo vital consiguió Concepción este domingo al imponerse por 3-2 a Deportes Limache en un duelo clave en los puestos de descenso. El cuadro lila aprovechó su localía en el estadio Ester Roa Rebolledo y sumó tres puntos de oro que le permiten tomar aire en la parte baja de la tabla.

El “León de Collao” abrió la cuenta tempranamente a los 13 minutos gracias a Jorge Henríquez Neira, quien aprovechó una de las primeras llegadas claras de los locales para establecer el 1-0.

Con la ventaja a su favor, Concepción manejó el desarrollo del encuentro durante gran parte del compromiso, aunque Limache logró volver a meterse en partido en el complemento. A los 53 minutos, Misael Llantén descontó para la visita y puso el 1-1 parcial, sembrando dudas en el conjunto penquista.

El León de Collao rugió fuerte y sale de los puestos de descenso.

El León de Collao rugió fuerte y sale de los puestos de descenso.

Sin embargo, los locales reaccionaron en el tramo final. Cuando el partido entraba en su recta decisiva, Ariel Cáceres apareció a los 81 minutos para devolverle la ventaja a Concepción y desatar la celebración de los hinchas.

Ya en tiempo agregado, Aldrix Jara sentenció el encuentro con un gol a los 90 minutos, y aunque Jean Meneses descontó para la visita en el 96′, no fue suficiente para quedarse con al menos un punto en Collao.

Concepción escapa momentáneamente del descenso y hunde a Limache

Con este resultado, Concepción llega a 14 puntos y asciende al decimocuarto puesto de la clasificación, logrando salir momentáneamente de la zona de descenso directo. El histórico “León de Collao” supera a Cobresal (13) y Unión La Calera (12), equipos que ahora ocupan las posiciones de mayor riesgo en la tabla.

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Por su parte, Deportes Limache continúa perdiendo terreno respecto de los equipos que pelean en la parte alta. El conjunto tomatero se mantiene con 21 unidades en el octavo lugar y sigue alejándose de los líderes del campeonato, además de acumular una nueva derrota que complica sus aspiraciones de acercarse a la zona de clasificación a copas internacionales.

Así queda la tabla

#EquipoPJGEPGFGCDGPts
1Colo-Colo15120329121736
2Coquimbo Unido157352218424
3Palestino157352321224
4U. Católica1472530191123
5Huachipato157262322123
6Everton156451915422
7Ñublense155731819-122
8Deportes Antofagasta (1-3)156362923621
9U. de Chile13553138520
10O’Higgins146261920-120
11Univ. Concepción145451221-919
12La Serena154652125-418
13Audax Italiano154471821-316
14Concepción (3-1)154291422-814
15Cobresal1541101929-1013
16U. La Calera143291226-1411
Bastián Gómez
Bastián Gómez
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