La frase de Sergio Goycochea sobre Kylian Mbappé que genera repudio tras Francia vs. Paraguay: “Después no te quejes si te…”

Los dichos del el exarquero argentino sobre Kylian Mbappé generaron debate y reacciones, especialmente por el tono utilizado tras el partido de octavos.

El Mundial 2026 continúa dejando historias dentro y fuera de la cancha. A medida que la cita planetaria avanza hacia las instancias decisivas, la tensión aumenta y cada partido comienza a jugarse con una intensidad distinta.

Uno de los encuentros que marcó los octavos de final fue el triunfo por 1 a 0 de la Selección de Francia sobre la Selección de Paraguay, resultado que le permitió a los galos asegurar su clasificación a la siguiente ronda de la competencia.

Durante el partido, Kylian Mbappé protagonizó algunos momentos de alta tensión, siendo visto entre empujones y respondiendo insultos en castellano en medio de un ambiente caliente.

Ya una vez finalizado el encuentro, Orlando Gill intentó acercarse para saludar al delantero francés extendiéndole la mano, aunque el atacante del Real Madrid decidió ignorar el gesto, situación que terminó generando diversas reacciones.

El gesto de Mbappé con Gill tras el pitazo final | FOTO: Al Bello/Getty Images

¿Qué dijo Sergio Goycochea sobre Kylian Mbappé?

Fue en ese contexto donde Sergio Goycochea, exarquero argentino, no ocultó su molestia y lanzó una declaración que desató una ola de comentarios.

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“La verdad que da pena esto de Mbappé. Entiendo el folclore, pero meterse de esta manera en el final cuando estás ganando sonriendo y canchereando. Después no te quejes si te pegan una patada en la rodilla”, lanzó en su rol como comentarista de DSports.

Las palabras del dos veces ganador de la Copa América se viralizaron en redes sociales, principalmente por la referencia a una posible agresión física hacia el delantero francés.

¿A quién enfrentará Francia en los cuartos de final del Mundial 2026?

La Selección de Francia, tras eliminar a Paraguay, ahora se medirá a Marruecos, que en su turno venció a Canadá. El cruce por los cuartos de final de la Copa Mundial 2026 será este jueves 9 de julio en Boston.