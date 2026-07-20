¿El mejor de la historia? La tétrica estadística de Lionel Messi en las finales con Argentina

Argentina nuevamente se quedó con las manos vacías en una final, ya que el día de ayer hizo un partido para el olvido en la Copa del Mundo y se inclinó ante España por la cuenta mínima con gol de Ferran Torres.

En un partido donde se esperaba que apareciera la magia de Lionel Messi, esto finalmente no sucedió y el astro argentino del Inter de Miami pasó absolutamente desapercibido en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

Messi, nuevamente segundo. | Foto: Getty Images

Lamentablemente para Messi, hay una estadística que lo persigue en su carrera y pone en serias dudas el mote de ‘mejor de la historia’: disputó 8 finales de torneos internacionales adultos con Argentina y sólo ganó 3.

Los números son, incluso, más crudos: Messi sólo pudo anotar dos goles en las finales que disputó con la albiceleste que se reparten entre 5 finales de Copa América y 3 Copas del Mundo, con Chile incluido el 2015 y 2016. ¿Los goles? Ante Francia en Qatar 2022.

Sin duda que Lionel Messi es uno de los jugadores más talentosos que ha existido en la historia del fútbol, pero la historia no miente y dice que defendiendo los colores de su país en las finales perdió más de lo que ganó.

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En síntesis

España venció a Argentina en la final del Mundial con gol de Ferran Torres.

Lionel Messi disputó ocho finales internacionales con Argentina y solo ganó tres.

El delantero Lionel Messi anotó dos goles en total en finales con su selección.