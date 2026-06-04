Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Fútbol Internacional

Francia vs. Costa de Marfil: Hora y quién transmite este JUEVES el amistoso previo al Mundial 2026

Esta tarde se enfrentan Francia y Costa de Marfil en un atractivo partido amistoso en Nantes, previo al Mundial 2026.

Francia y Costa de Marfil se miden previo al Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
Francia y Costa de Marfil se miden previo al Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Un partidazo se juega este jueves en el marco de la fecha FIFA de junio, donde se enfrentan las selecciones de Francia y Costa de Marfil, en el penúltimo amistoso de ambas escuadras previo al Mundial 2026.

Les Bleus reciben a los Elefantes en Nantes, donde prometen una tremenda exhibición de buen fútbol, considerando que son potencias en sus respectivas confederaciones.

Los dirigidos por Didier Deschamps vienen de vencer a Colombia y Brasil en marzo, siendo este su reencuentro con la nómina definitiva para la Copa del Mundo.

En esta jornada, serán titulares en Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Michael Olise, Rayan Cherki; Marcus Thuram y Kylian Mbappé.

Mientras que en el banco de suplentes estarán pendientes William Saliba, Malo Gusto, N’Golo Kanté, Warren Zaire-Emery, Ousmane Dembelé, Désiré Doué y Bradley Barcola, entre otras figuras.

Los galos son uno de los candidatos para ganar el Mundial 2026, donde competirán en el Grupo I con Senegal, Irak y Noruega.

Por su parte, los africanos estarán en el Grupo E contra Alemania, Ecuador y Curazao.

Ver también

Escándalo en el Mundial 2026: Japón tuvo que cambiar dos veces el campo de entrenamiento en México

¿A qué hora es el partido de Francia vs. Costa de Marfil?

El partido amistoso entre Francia y Costa de Marfil se disputa este jueves 4 de junio a las 15:00 horas en el Stade de la Beaujoire de Nantes.

¿Quién transmite este partido amistoso?

Este partido será transmitido en Chile a través de la señal de ESPN y en streaming por la plataforma de pago Disney+ Premium.

En síntesis

  • Kylian Mbappé será titular en el partido amistoso que se disputa este jueves 4 de junio.
  • El encuentro se juega en el Stade de la Beaujoire de Nantes a las 15:00 horas.
  • En Chile, transmiten el partido en directo ESPN y la plataforma streaming Disney+ Premium.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones