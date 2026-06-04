Un partidazo se juega este jueves en el marco de la fecha FIFA de junio, donde se enfrentan las selecciones de Francia y Costa de Marfil, en el penúltimo amistoso de ambas escuadras previo al Mundial 2026.
Les Bleus reciben a los Elefantes en Nantes, donde prometen una tremenda exhibición de buen fútbol, considerando que son potencias en sus respectivas confederaciones.
Los dirigidos por Didier Deschamps vienen de vencer a Colombia y Brasil en marzo, siendo este su reencuentro con la nómina definitiva para la Copa del Mundo.
En esta jornada, serán titulares en Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Michael Olise, Rayan Cherki; Marcus Thuram y Kylian Mbappé.
Mientras que en el banco de suplentes estarán pendientes William Saliba, Malo Gusto, N’Golo Kanté, Warren Zaire-Emery, Ousmane Dembelé, Désiré Doué y Bradley Barcola, entre otras figuras.
🔥 Le XI des Bleus pour ce premier match de préparation face à la Côte d’Ivoire 🇨🇮— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 4, 2026
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Los galos son uno de los candidatos para ganar el Mundial 2026, donde competirán en el Grupo I con Senegal, Irak y Noruega.
Por su parte, los africanos estarán en el Grupo E contra Alemania, Ecuador y Curazao.
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¿A qué hora es el partido de Francia vs. Costa de Marfil?
El partido amistoso entre Francia y Costa de Marfil se disputa este jueves 4 de junio a las 15:00 horas en el Stade de la Beaujoire de Nantes.
¿Quién transmite este partido amistoso?
Este partido será transmitido en Chile a través de la señal de ESPN y en streaming por la plataforma de pago Disney+ Premium.
En síntesis
- Kylian Mbappé será titular en el partido amistoso que se disputa este jueves 4 de junio.
- El encuentro se juega en el Stade de la Beaujoire de Nantes a las 15:00 horas.
- En Chile, transmiten el partido en directo ESPN y la plataforma streaming Disney+ Premium.