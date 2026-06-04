Esta tarde se enfrentan Francia y Costa de Marfil en un atractivo partido amistoso en Nantes, previo al Mundial 2026.

Un partidazo se juega este jueves en el marco de la fecha FIFA de junio, donde se enfrentan las selecciones de Francia y Costa de Marfil, en el penúltimo amistoso de ambas escuadras previo al Mundial 2026.

Les Bleus reciben a los Elefantes en Nantes, donde prometen una tremenda exhibición de buen fútbol, considerando que son potencias en sus respectivas confederaciones.

Los dirigidos por Didier Deschamps vienen de vencer a Colombia y Brasil en marzo, siendo este su reencuentro con la nómina definitiva para la Copa del Mundo.

En esta jornada, serán titulares en Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Michael Olise, Rayan Cherki; Marcus Thuram y Kylian Mbappé.

Mientras que en el banco de suplentes estarán pendientes William Saliba, Malo Gusto, N’Golo Kanté, Warren Zaire-Emery, Ousmane Dembelé, Désiré Doué y Bradley Barcola, entre otras figuras.

🔥 Le XI des Bleus pour ce premier match de préparation face à la Côte d’Ivoire 🇨🇮



Rendez-vous à 21h10 sur TF1 📺 #FRACIV pic.twitter.com/jSBvbM1FtP — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 4, 2026

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Los galos son uno de los candidatos para ganar el Mundial 2026, donde competirán en el Grupo I con Senegal, Irak y Noruega.

Por su parte, los africanos estarán en el Grupo E contra Alemania, Ecuador y Curazao.

¿A qué hora es el partido de Francia vs. Costa de Marfil?

El partido amistoso entre Francia y Costa de Marfil se disputa este jueves 4 de junio a las 15:00 horas en el Stade de la Beaujoire de Nantes.

¿Quién transmite este partido amistoso?

Este partido será transmitido en Chile a través de la señal de ESPN y en streaming por la plataforma de pago Disney+ Premium.

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En síntesis