Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este domingo 19 de julio y cómo ver en Chile

La cita mundialista llega a su fin este domingo 19 de julio con un partido que promete sacar chispas en Nueva Jersey.

El Mundial de Norteamérica 2026, lamentablemente, llega a su fin este domingo 19 de julio con la gran final del torneo, donde Argentina y España buscarán quedarse con el título de campeón del mundo por los próximos cuatro años.

El conjunto argentino llega como gran favorito para quedarse con la Copa del Mundo y accedió a esta instancia tras dejar en el camino a Inglaterra en las semifinales, encuentro en donde tuvo que sudar la gota gorda.

Argentina va por la cuarta estrella. | Foto: Getty Images

España, por otro lado, hizo un partido de colección ante Francia en las semifinales y accedió a la gran final sin mayores complicaciones. Ahora, los ibéricos, van por su segundo título mundial tras haberlo logrado en Sudáfrica 2010.

Cabe recordar que esta será apenas la segunda vez que ambas selecciones se vean las caras en una Copa del Mundo. El único antecedente data de 1966 en donde Argentina superó a España por 2-1.

Con la gran final en el horizonte, las apuestas al ganador se vuelven el centro de atención para quienes siguen el Mundial hasta el final.

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El partido de HOY

Argentina vs. España

· Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Disney+, Paramount+