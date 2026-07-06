El noble gesto de Jude Bellingham tras eliminar a México que se hizo viral en todo el mundo

El emotivo gesto que realizó Jude Bellingham tras eliminar a México y que sacó el aplauso de todos.

La Selección de Inglaterra logró sus boletos a los cuartos de final del Mundial 2026, en donde los dirigidos por Thomas Tuchel vencieron por 3-2 a la Selección de México y ahora esperan rival para la ronda de los ocho mejores.

En lo que fue este compromiso, el volante inglés Jude Bellingham se alzó como la gran figura de este partido, en la que anotó dos goles para el triunfanzo de los europeos.

El jugador del Real Madrid tuvo un partido consagratorio con su selección, en la que lideró a su equipo para sacar adelante este importante compromiso, siendo determinante en el ámbito ofensivo y defensivo.

Tras lo que fue esta clasificación, el volante de 23 años protagonizó un importante gesto finalizado el encuentro con un jugador mexicano, el que sacó aplausos.

Bellingham sacó aplausos con tu gesto | Foto: Getty Images

En el túnel tras conseguir la clasificación, el mediocampista inglés intercambió la camiseta con el joven jugador mexicano, Gilberto Mora, en la que este le pidió su polera, el jugador del Real Madrid accedió amablemente a esto y entre risas también le pidió la camiseta al mexicano.

Publicidad

Mora sin duda que quedó sorprendido con esta situación, en la que no dudó a esta solicitud y le entregó la camiseta al inglés, en la que estrecharon un cariñoso abrazo de despedida.

VIDEO: REVISA EL EMOTIVO GESTO DE BELLINGHAM CON MORA