El primer caído: DT de Túnez es despedido en pleno Mundial 2026 tras sufrir goleada ante Suecia

Sabri Lamouchi, entrenador de Túnez, fue despedido tras la humillante caída que sufrió en el debut mundialero ante Suecia.

La jornada de día domingo en el Mundial de Norteamérica 2026 se cerró con una brutal goleada de Suecia a Túnez, conjunto europeo que le dio un baile a los africanos y los derrotaron por un claro y contundente 5-1.

El compromiso arrancó favorable para los suecos y se mantuvo así durante básicamente los 90 minutos, donde Túnez -si bien hizo un gol- nunca logró incomodar ni poner en duda los tres puntos de Suecia.

Suecia derrotó a Túnez por 5-1 y provocó la salida de su DT. | Foto: Getty Images

La caída de Túnez, además, provocó la salida de Sabri Lamouchi, entrenador del cuadro africano, en pleno Mundial. Esta salida marca la primera en lo que va de la cita mundialista que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá.

La mala noticia para los tunecinos es que Suecia aparecía -en el papel- como el rival a vencer para luchar por el segundo puesto o una hipotética clasificación como mejor tercero. ¿Los otros rivales? Nada más ni nada menos que Países Bajos y Japón.

Así las cosas, Túnez tendrá que enfrentar lo que queda del Mundial de Norteamérica 2026 sin su entrenador titular y desde ya debe pensar en el partido del próximo domingo donde enfrentará a Japón en Monterrey, México.

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En síntesis

Suecia derrotó 5-1 a Túnez en el cierre de la jornada mundialista dominical.

El entrenador Sabri Lamouchi dejó su cargo en Túnez tras la derrota sufrida.

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