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MUNDIAL 2026

EN VIVO: Japón no aguant el empate y otra vez pasa arriba Países Bajos con gol de Summerville

En el imponente AT&T Stadium de Dallas, las selecciones de Países Bajos y Japón se verán las caras en el marco de la jornada inaugural del Grupo F del Mundial 2026.

89': GOOOOOL de Japón

Koki Ogawa utiliza el mismo expediente de Van Dijk y de un cabezazo pone la igualdad.

85': Países Bajos le cedió el campo a Japón

En estos últimos minutos, Países Bajos se replegó y comenzó a esperar a los nipones, que han paseado el balón por el área de Países Bajos, sin lograr un tiro a puerta.

73': Tiro de Países Bajos

Gakpo hace lo que ha hecho todo el partido: desborda por la izquierda y manda un tiro al palo del portero japonés, que la manotea al córner.

El gol de Summerville

64': GOOOOL de Países Bajos

Summerville la mete en un lugar imposible para Suzuki y pone de nuevo arriba a Países Bajos.

El gol de Nakamura

57': GOOOOL de Japón

Nakamura amaga y tira y pone el 1-1 ante Países Bajos. Equilibran rápido los nipones.

El gol de Van Dijk

51': GOOOOOOL de Países Bajos

van Dijk cabecea un centro desde la derecha y pone arriba a Países Bajos.

¡Comienza el segundo tiempo!

Ya se juega la segunda fracción del duelo entre Países Bajos y Japón en el AT&T Stadium, en Dallas.

¡Fin del primer tiempo!

Países Bajos y Japón empatan sin goles en Dallas.

45+3': Cabezazo de Malen

Países Bajos intenta por medio de la pelota parada, nuevamente, pero Suzuki está atento.

El tiro de Nakamura que casi abre el marcador

45': ¡Otra de Japón!

Ueda recibe una habilitación en el lado derecho del área de Países Bajos y remata. El balón da en la parte trasera de la red.

43': ¡Qué cerca Japón!

Nakamura baja un centro desde la derecha, se perfila y remata. El balón pasa muy cerca del palo del portero de Países Bajos. Avisa Japón.

Furor en redes: las imágenes del DT de Japón en el himno

El cabezazo de Malen

Así fue el error que terminó en el córner que cabeceó Malen

34': Avisa con peligro Países Bajos

Malen gana a dos de sus marcas y cabecea un córner desde la derecha, pero el portero Suzuki estaba muy atento.

30': Llegada de Países Bajos

Centro pasado de Gakpo que Dumfries alcanza a cabecear, pero no genera ningún peligro.

28': Tito de Japón muy elevado

Hiroki Ito intenta de distancia, pero su tiro se va muy por encima del arco de Países Bajos. Equilibrado partido en casi media hora.

Vuelve a correr la pelotita en Dallas

Se acaba la pausa de hidratación en el AT&T Stadium.

Pausa de hidratación

Ambas selecciones tienen tres minutos de pausa.

Así fue la tapada de Suzuki en la más clara del partido hasta ahora

10': primeros minutos de poco vértigo

Diez primeros minutos de estudio en Dallas. Países Bajos tiene más el balón y Japón le cede parte de la cancha. La llegada más cercana fue la de Malen a los tres minutos.

3': ¡Avisa Países Bajos!

Malen gira en el área y remata, pero el portero Suzuki la manda el córner con una tremenda tapada.

¡Empezó el partido!

Ya se juega el primer duelo del Grupo F de este Mundial 2026 entre Japón y Países Bajos.

Suenan los himnos

Primero, el de Países Bajos y, pronto, sonará el himno nacional de Japón.

Tremendo despliegue

Hermosa entrada de las selecciones al campo de juego en Dallas, con las respectivas banderas a cada lado de la cancha. Lindo ambiente en los minutos previos al partido.

Equipos ingresando a la cancha

Países Bajos y Japón salen del túnel para disputar el partido en Arlington.

Historial entre ambos elencos

El historial total entre las Selecciones de Países Bajos y Japón está inclinada hacia los tulipanes. En tres encuentros, dos han sido victorias de los neerlandeses (incluido el ya nombrado 1-0 en Sudáfrica 2010) y ha habido un empate.

Japón sufrirá con una ausencia

Wataru Endo, líder del elenco nipón, sufrió una lesión y no estará en el Mundial. Para peor, era su última chance de disputar una Copa del Mundo.

Alineaciones confirmadas

Partido que repite

En Sudáfrica 2010, uno de los grandes candidatos al título era Países Bajos. Los neerlandeses se toparon con un grupo del que salieron indemnes, ganando todos sus partidos. Uno de ellos, ante Japón, equipo que precisamente, fue segundo del Grupo E. Los otros elencos eran Camerún y Dinamarca.

Bienvenid@s al minuto a minuto de Países Bajos vs Japón

El inicio de la Naranja Mecánica en el Mundial 2026 y, nada menos que ante Japón, el equipo que hace rato viene peleando por ser revelación del fútbol planetario. Y comparten el grupo de la fase previa con Suecia y Túnez, partido para los madrugadores de hoy.

Puedes seguir el minuto a minuto del primer partido del Grupo F acá. Tendrás toda la información de la previa, todas las acciones importantes del duelo y más. ¡No te lo pierdas!

Países Bajos se pone en ventaja ante Japón.
© Getty ImagesPaíses Bajos se pone en ventaja ante Japón.

El combinado de Países Bajos arranca una nueva aventura mundialista cargando con una mochila histórica sumamente pesada sobre sus hombros. Reconocidos mundialmente por su vistoso juego, los neerlandeses saltan a la cancha con la pica histórica de ser la nación que más veces ha disputado una gran final de la Copa del Mundo sin haber podido levantar jamás el ansiado trofeo de campeón. De la mano de su habitual explosión ofensiva, buen pie y un biotipo físico caracterizado por la gran envergadura y altura de sus futbolistas, la “Naranja Mecánica” pretende disipar las dudas y dar un golpe de autoridad inmediato en Texas.

En la vereda de enfrente, el panorama de los “Samuráis Azules” es digno de un respeto absoluto en el concierto internacional. Lejos de conformarse con ser vistos simplemente como una simpática escuadra animadora, Japón salta al césped norteamericano con la firme convicción de demostrar que su cartel de eterna revelación ya quedó en el pasado para transformarse en una realidad de un presente brillante. Sustentados en una disciplina táctica impecable, transiciones veloces a ras de pasto y una resistencia física envidiable, los asiáticos buscarán anular las virtudes europeas y regalarle una alegría monumental a sus fanáticos.

Un duelo de ajedrez que promete sacar chispas

Los especialistas coinciden en que el compromiso en Dallas será una verdadera partida de ajedrez. Se enfrentará de forma directa la pulcritud de la táctica asiática contra el juego aéreo, la potencia y la velocidad vertical de los neerlandeses, un contraste de filosofías futbolísticas que, de seguro, sacará chispas desde el pitazo inicial.

Para que no te pierdas ningún detalle de este entretenido e imperdible encuentro, puedes seguir toda la cobertura, las formaciones confirmadas, las polémicas y el minuto a minuto de la mano de Bolavip.

Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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