Puedes seguir el minuto a minuto del primer partido del Grupo F acá. Tendrás toda la información de la previa, todas las acciones importantes del duelo y más. ¡No te lo pierdas!

El inicio de la Naranja Mecánica en el Mundial 2026 y, nada menos que ante Japón, el equipo que hace rato viene peleando por ser revelación del fútbol planetario. Y comparten el grupo de la fase previa con Suecia y Túnez, partido para los madrugadores de hoy.

El duelo entre nipones y neerlandeses se definió con un único tanto de Wesley Sneijder, a los 53′. Finalmente, los Países Bajos llegarían a la final, sucumbiendo ante España. Mientras que Japón perdió en octavos ante Paraguay, en una electrizante definición a penales.

En Sudáfrica 2010, uno de los grandes candidatos al título era Países Bajos. Los neerlandeses se toparon con un grupo del que salieron indemnes, ganando todos sus partidos. Uno de ellos, ante Japón, equipo que precisamente, fue segundo del Grupo E. Los otros elencos eran Camerún y Dinamarca.

Wataru Endo, líder del elenco nipón, sufrió una lesión y no estará en el Mundial. Para peor, era su última chance de disputar una Copa del Mundo.

El historial total entre las Selecciones de Países Bajos y Japón está inclinada hacia los tulipanes. En tres encuentros, dos han sido victorias de los neerlandeses (incluido el ya nombrado 1-0 en Sudáfrica 2010) y ha habido un empate.

Hermosa entrada de las selecciones al campo de juego en Dallas, con las respectivas banderas a cada lado de la cancha. Lindo ambiente en los minutos previos al partido.

Diez primeros minutos de estudio en Dallas. Países Bajos tiene más el balón y Japón le cede parte de la cancha. La llegada más cercana fue la de Malen a los tres minutos.

Malen gana a dos de sus marcas y cabecea un córner desde la derecha, pero el portero Suzuki estaba muy atento.

Nakamura baja un centro desde la derecha, se perfila y remata. El balón pasa muy cerca del palo del portero de Países Bajos. Avisa Japón.

Ueda recibe una habilitación en el lado derecho del área de Países Bajos y remata. El balón da en la parte trasera de la red.

Gakpo hace lo que ha hecho todo el partido: desborda por la izquierda y manda un tiro al palo del portero japonés, que la manotea al córner.

En estos últimos minutos, Países Bajos se replegó y comenzó a esperar a los nipones, que han paseado el balón por el área de Países Bajos, sin lograr un tiro a puerta.

En el imponente AT&T Stadium de Dallas, las selecciones de Países Bajos y Japón se verán las caras en el marco de la jornada inaugural del Grupo F del Mundial 2026.

El combinado de Países Bajos arranca una nueva aventura mundialista cargando con una mochila histórica sumamente pesada sobre sus hombros. Reconocidos mundialmente por su vistoso juego, los neerlandeses saltan a la cancha con la pica histórica de ser la nación que más veces ha disputado una gran final de la Copa del Mundo sin haber podido levantar jamás el ansiado trofeo de campeón. De la mano de su habitual explosión ofensiva, buen pie y un biotipo físico caracterizado por la gran envergadura y altura de sus futbolistas, la “Naranja Mecánica” pretende disipar las dudas y dar un golpe de autoridad inmediato en Texas.

En la vereda de enfrente, el panorama de los “Samuráis Azules” es digno de un respeto absoluto en el concierto internacional. Lejos de conformarse con ser vistos simplemente como una simpática escuadra animadora, Japón salta al césped norteamericano con la firme convicción de demostrar que su cartel de eterna revelación ya quedó en el pasado para transformarse en una realidad de un presente brillante. Sustentados en una disciplina táctica impecable, transiciones veloces a ras de pasto y una resistencia física envidiable, los asiáticos buscarán anular las virtudes europeas y regalarle una alegría monumental a sus fanáticos.

Un duelo de ajedrez que promete sacar chispas

Los especialistas coinciden en que el compromiso en Dallas será una verdadera partida de ajedrez. Se enfrentará de forma directa la pulcritud de la táctica asiática contra el juego aéreo, la potencia y la velocidad vertical de los neerlandeses, un contraste de filosofías futbolísticas que, de seguro, sacará chispas desde el pitazo inicial.

Para que no te pierdas ningún detalle de este entretenido e imperdible encuentro, puedes seguir toda la cobertura, las formaciones confirmadas, las polémicas y el minuto a minuto de la mano de Bolavip.