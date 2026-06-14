El combinado de Países Bajos arranca una nueva aventura mundialista cargando con una mochila histórica sumamente pesada sobre sus hombros. Reconocidos mundialmente por su vistoso juego, los neerlandeses saltan a la cancha con la pica histórica de ser la nación que más veces ha disputado una gran final de la Copa del Mundo sin haber podido levantar jamás el ansiado trofeo de campeón. De la mano de su habitual explosión ofensiva, buen pie y un biotipo físico caracterizado por la gran envergadura y altura de sus futbolistas, la “Naranja Mecánica” pretende disipar las dudas y dar un golpe de autoridad inmediato en Texas.
En la vereda de enfrente, el panorama de los “Samuráis Azules” es digno de un respeto absoluto en el concierto internacional. Lejos de conformarse con ser vistos simplemente como una simpática escuadra animadora, Japón salta al césped norteamericano con la firme convicción de demostrar que su cartel de eterna revelación ya quedó en el pasado para transformarse en una realidad de un presente brillante. Sustentados en una disciplina táctica impecable, transiciones veloces a ras de pasto y una resistencia física envidiable, los asiáticos buscarán anular las virtudes europeas y regalarle una alegría monumental a sus fanáticos.
Un duelo de ajedrez que promete sacar chispas
Los especialistas coinciden en que el compromiso en Dallas será una verdadera partida de ajedrez. Se enfrentará de forma directa la pulcritud de la táctica asiática contra el juego aéreo, la potencia y la velocidad vertical de los neerlandeses, un contraste de filosofías futbolísticas que, de seguro, sacará chispas desde el pitazo inicial.
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