Este domingo 14 de junio, las selecciones de Países Bajos y Japón harán su estreno oficial en el Mundial 2026.

Ambos combinados nacionales arriban a la cita planetaria con los números a su favor y el pecho inflado tras registrar campañas verdaderamente destacadas en sus respectivos procesos clasificatorios.

La escuadra de Países Bajos timbró sus pasajes a la Copa del Mundo tras consolidarse como el líder exclusivo del Grupo G en las exigentes Eliminatorias de la UEFA. Al frente, la realidad del rival es sumamente respetable: Japón hizo lo propio en el continente asiático, adjudicándose con total autoridad el primer lugar del Grupo C en la tercera ronda de la AFC.

El búnker elegido para albergar este partidazo del Grupo F —zona que también integran los combinados de Suecia y Túnez— será el fastuoso AT&T Stadium de Texas, en Estados Unidos.

De cara al inicio del torneo, muchos aficionados están utilizando el código promocional para acceder a funciones especiales en sus plataformas de seguimiento.

Países Bajos hace su estreno ante Japón.

Horarios y dónde ver Países Bajos vs. Japón en Chile

Para que no te pierdas ningún detalle del debut de la “Oranje” o de los “Samuráis Azules”, te dejamos la guía completa de canales y plataformas de streaming para sintonizar el duelo en nuestro país:

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