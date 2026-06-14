Ambos combinados nacionales arriban a la cita planetaria con los números a su favor y el pecho inflado tras registrar campañas verdaderamente destacadas en sus respectivos procesos clasificatorios.
La escuadra de Países Bajos timbró sus pasajes a la Copa del Mundo tras consolidarse como el líder exclusivo del Grupo G en las exigentes Eliminatorias de la UEFA. Al frente, la realidad del rival es sumamente respetable: Japón hizo lo propio en el continente asiático, adjudicándose con total autoridad el primer lugar del Grupo C en la tercera ronda de la AFC.
El búnker elegido para albergar este partidazo del Grupo F —zona que también integran los combinados de Suecia y Túnez— será el fastuoso AT&T Stadium de Texas, en Estados Unidos.
De cara al inicio del torneo, muchos aficionados están utilizando el código promocional para acceder a funciones especiales en sus plataformas de seguimiento.
Países Bajos hace su estreno ante Japón.
Horarios y dónde ver Países Bajos vs. Japón en Chile
Para que no te pierdas ningún detalle del debut de la “Oranje” o de los “Samuráis Azules”, te dejamos la guía completa de canales y plataformas de streaming para sintonizar el duelo en nuestro país:
- ⏰ Horario del partido: El puntapié inicial está programado para HOY domingo 14 de junio, a partir de las 16:00 horas de Chile.
- 📺 Transmisión en TV Abierta: El encuentro se podrá ver completamente EN VIVO a través de las pantallas de Chilevisión (CHV).
- 🔌 Transmisión en TV Cable: En el servicio de televisión de pago, el juego irá de forma exclusiva por la señal de DSports de DirecTV.
- 📱 Transmisión Online y Streaming: Para seguir las acciones de forma digital mediante smartphones o Smart TVs, el abanico de opciones incluye a Disney+ Premium, Paramount+ y la aplicación DGO.