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MUNDIAL 2026

Países Bajos vs Japón: El canal que da el partido en Chile por el Grupo F del Mundial 2026

Este domingo 14 de junio, las selecciones de Países Bajos y Japón harán su estreno oficial en el Mundial 2026.

Países Bajos enfrenta a Japón en uno de los partidos más atractivos de esta fecha 1.
© IAPaíses Bajos enfrenta a Japón en uno de los partidos más atractivos de esta fecha 1.

Ambos combinados nacionales arriban a la cita planetaria con los números a su favor y el pecho inflado tras registrar campañas verdaderamente destacadas en sus respectivos procesos clasificatorios.

La escuadra de Países Bajos timbró sus pasajes a la Copa del Mundo tras consolidarse como el líder exclusivo del Grupo G en las exigentes Eliminatorias de la UEFA. Al frente, la realidad del rival es sumamente respetable: Japón hizo lo propio en el continente asiático, adjudicándose con total autoridad el primer lugar del Grupo C en la tercera ronda de la AFC.

El búnker elegido para albergar este partidazo del Grupo F —zona que también integran los combinados de Suecia y Túnez— será el fastuoso AT&T Stadium de Texas, en Estados Unidos.

De cara al inicio del torneo, muchos aficionados están utilizando el código promocional para acceder a funciones especiales en sus plataformas de seguimiento.

Países Bajos hace su estreno ante Japón.

Países Bajos hace su estreno ante Japón.

Horarios y dónde ver Países Bajos vs. Japón en Chile

Para que no te pierdas ningún detalle del debut de la “Oranje” o de los “Samuráis Azules”, te dejamos la guía completa de canales y plataformas de streaming para sintonizar el duelo en nuestro país:

  • ⏰ Horario del partido: El puntapié inicial está programado para HOY domingo 14 de junio, a partir de las 16:00 horas de Chile.
  • 📺 Transmisión en TV Abierta: El encuentro se podrá ver completamente EN VIVO a través de las pantallas de Chilevisión (CHV).
  • 🔌 Transmisión en TV Cable: En el servicio de televisión de pago, el juego irá de forma exclusiva por la señal de DSports de DirecTV.
  • 📱 Transmisión Online y Streaming: Para seguir las acciones de forma digital mediante smartphones o Smart TVs, el abanico de opciones incluye a Disney+ Premium, Paramount+ y la aplicación DGO.
Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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