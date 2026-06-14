La muerte del influencer argentino Gaspar Prim Díaz, conocido mundialmente como Gaspi, ha generado conmoción en redes sociales y el mundo del espectáculo. El creador de contenido de 23 años figura entre las seis víctimas fatales del choque entre dos helicópteros ocurrido este domingo en Río de Janeiro, Brasil. En el accidente también falleció el […]

La muerte del influencer argentino Gaspar Prim Díaz, conocido mundialmente como Gaspi, ha generado conmoción en redes sociales y el mundo del espectáculo. El creador de contenido de 23 años figura entre las seis víctimas fatales del choque entre dos helicópteros ocurrido este domingo en Río de Janeiro, Brasil.

En el accidente también falleció el cantante estadounidense Oliver Tree, quien hace solo unos días se presentó en Chile, además de los pilotos de ambas aeronaves y otros pasajeros. Las autoridades brasileñas continúan investigando las causas de la tragedia ocurrida en el sector de Recreio dos Bandeirantes.

Gaspi se había convertido en una de las personalidades más populares de internet en Argentina gracias a sus videos de humor callejero, caracterizados por su estilo espontáneo, irreverente y por su ya clásico saludo “Buenass”, que lo llevó a reunir millones de seguidores en plataformas digitales.

La relación de Gaspi con Chile y Universidad de Chile

Aunque alcanzó la fama en Argentina, pocos conocían el fuerte vínculo que Gaspi mantenía con Chile. Durante su infancia vivió entre los ocho y los trece años en la Región de Coquimbo, específicamente en la ciudad de La Serena, donde residió junto a su madre.

Fue precisamente en ese período cuando desarrolló una de sus grandes pasiones: el fútbol. Según reveló en una entrevista con el medio argentino Vorterix, formó parte de las divisiones inferiores de dos importantes clubes del país.

“Jugué en la U de Chile y también en las inferiores de La Serena”, recordó el influencer, haciendo referencia a su paso por las categorías formativas de Universidad de Chile y Deportes La Serena.

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Si bien posteriormente regresó a Argentina y tomó un rumbo completamente distinto ligado a la creación de contenido digital, Gaspi nunca ocultó el cariño que mantenía por Chile, país donde pasó parte importante de su niñez y donde construyó varios vínculos familiares y personales.

Su historia con Universidad de Chile se transformó así en uno de los aspectos menos conocidos de una figura que logró trascender fronteras gracias a su particular estilo de humor y cercanía con el público latinoamericano.

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DATOS CLAVE

El influencer argentino Gaspi falleció a los 23 años en un choque de helicópteros en Brasil.

El cantante estadounidense Oliver Tree también figura entre las seis víctimas fatales del accidente.

– Durante su infancia en Chile, Gaspar Prim Díaz jugó en las inferiores de Universidad de Chile.