El partido más esperado de la copa ya está a la vuelta de la esquina y la expectación crece con cada minuto que pasa, así como también el valor de sus entradas.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo promete ser un espectáculo dentro de la cancha. Afuera, en las boleterías —o mejor dicho, en internet—, ya se juega otro partido: el de los precios desbordados y la demanda descontrolada.

En su momento, el valor oficial de las entradas rondaba los 2.000 dólares para la gran final. Un precio ya elevado, pero dentro de lo esperable para el evento deportivo más importante del planeta.

Sin embargo, esa referencia quedó rápidamente obsoleta: los tickets están completamente agotados en el portal oficial, y la única vía para conseguir uno es a través de sitios de reventa.

Expectación total por el duelo entre España y Argentina en la gran final del Mundial 2026.

Ahí es donde comienza la locura. En estas plataformas, los precios cambian en cuestión de minutos, dependiendo de la demanda.

Hace apenas instantes, se podían encontrar entradas desde 7.000 dólares, pero en cosa de nada subieron a 8.500 USD, y así continúan fluctuando constantemente. Todo es dinámico, todo es incierto.

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Locura por las entradas para la final del Mundial 2026

La variación no solo se da entre sectores. Incluso dentro de una misma zona del estadio, dos asientos separados por apenas metros pueden tener diferencias de miles de dólares. Estar un poco más cerca del campo puede significar un salto brutal en el precio. No hay lógica fija: manda el mercado.

Si ya la entrada más barata resulta prácticamente inaccesible para un trabajador promedio en Sudamérica, el panorama empeora al mirar hacia las ubicaciones más exclusivas. En su valor original, los sectores Premium y VIP oscilaban entre 15.000 y 39.000 dólares, cifras pensadas para un público muy reducido.

Pero en la reventa, todo se descontrola aún más. Las entradas más caras han llegado a alcanzar los 250.000 dólares. Sí, un cuarto de millón de la moneda norteamericana por un asiento para ver un partido de fútbol. Peor aún, conforme avance el tiempo, quizá hasta haya más caras.

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Una cifra que rompe cualquier parámetro y que deja en evidencia el nivel de demanda para esta final histórica.

¿Dónde comprar entradas para la gran final del Mundial 2026?

Los sitios de reventa disponibles para comprar entradas son Gotickets.com, Ticombo.com o Viagogo.com.