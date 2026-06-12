El entrenador Mauricio Pochettino confirmó el equipo titular de la Selección de Estados Unidos para su estreno en este Mundial 2026.

Este viernes se está llevando a cabo el segundo día del Mundial 2026 y la jornada la cierra la última de las selecciones anfitrionas que falta por debutar. Se trata de Estados Unidos, que recibe a Paraguay por el inicio del Grupo D.

La Albirroja también es la primera selección sudamericana que salta a la cancha en esta Copa del Mundo, luego de haber obtenido su pasaje al terminar en la sexta posición de las Eliminatorias Conmebol.

En esta ocasión hay altas expectativas en el combinado norteamericano, que es dirigido por el director técnico argentino Mauricio Pochettino, quien confirmó la formación titular.

La principal figura del equipo estadounidense es el atacante Christian Pulisic del AC Milan, quien fuera campeón de la Champions League 2020-2021 con el Chelsea.

El jugador de 27 años estará acompañado por el volante Weston McKennie de la Juventus y otros nombres importantes, como los defensas Alex Freeman (Villarreal) y Chris Richards (Crystal Palace), el lateral Antonee Robinson (Fulham) y el centrodelantero Folarin Balogun (AS Mónaco).

En la banca, el equipo de ‘Las Barras y Las Estrellas’ tendrá a nombres como Timothy Weah (Olympique de Marsella), Mark McKenzie (Toulouse), Joseph Scally (Borussia Mönchengladbach), Auston Trusty (Celtic), Brenden Aaronson (Leeds United), Giovanni Reyna (Borussia Mönchengladbach) y Haji Wright (Coventry City).

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Revisa la formación de Estados Unidos a continuación:

La formación de Estados Unidos vs. Paraguay. (Foto: @USMNT)

¿A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Paraguay?

El partido entre Estados Unidos y Paraguay se disputa este viernes 12 de junio desde las 21:00 horas de Chile en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Lo podrás ver de forma gratuita en televisión abierta por las pantallas de Chilevisión, así como en su señal online, aplicación MiChv y canal de YouTube. Además de DSports y las plataformas de streaming Disney+, DGO y Paramount+.

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En síntesis