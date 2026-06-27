Colombia jugó un partidazo ante Portugal que mereció ganar. Precisamente el gol del triunfo, obra de Dávinson Sánchez, fue anulado por el VAR.

El fervor de la Copa del Mundo se transformó en una caldera de debate internacional tras un desenlace no apto para cardíacos. En el vibrante empate 0-0 entre la Selección Colombia y Portugal, una jugada milimétrica privó a la Tricolor de un triunfo histórico ante el elenco de Cristiano Ronaldo: el gol anulado a Dávinson Sánchez.

Cuando Colombia entera celebraba con el alma en el tiempo de descuento, el juez de línea ahogó el grito sagrado levantando el banderín. Ante las feroces dudas y la indignación liguera colectiva, ya apareció la prueba reina que demuestra de forma científica si la anotación debió subir al marcador electrónico.

Transcurría el primer minuto de adición del segundo tiempo cuando Juan Fernando Quintero frotó la lámpara y metió un centro milimétrico al corazón del área; Dávinson Sánchez se elevó por los aires y conectó un testazo letal al fondo de la red.

El júbilo cafetero se cortó de golpe cuando el árbitro principal, Alireza Faghani, invalidó la jugada por un presunto fuera de juego sancionado por su asistente de línea. La jugada fue fina, muy fina, obligando al búnker del VAR a trazar las líneas de emergencia.

Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.

Sánchez marcaba el gol ante Portugal

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La prueba reina del VAR en las pantallas mundiales

La tecnología de la FIFA se transformó en la única voz autorizada para resolver el misterio que divide las opiniones de los analistas en las plataformas digitales. La prueba reina del VAR analiza con lupa el instante exacto en que el esférico abandona el botín de Juanfer Quintero para determinar la posición del zaguero del Galatasaray respecto al último defensor de la UEFA.

El dictamen milimétrico liguero no sólo define la justicia del marcador, sino que termina por esculpir el camino de la Tricolor en las llaves definitivas de la fase de eliminación directa, donde las potencias del torneo aguardan al acecho.

Video: Era gol si calzaba un número menos