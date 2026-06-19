¿Por qué no juega Christian Pulisic en el Estados Unidos ante Australia en el Mundial 2026?

La razón por la que la gran figura de Estados Unidos, Christian Pulisic no juega hoy ante Australia.

La Selección de Estados Unidos tiene hoy su segundo compromiso dentro de lo que es el Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Mauricio Pochettino se enfrenta ante Australia por el Grupo D.

Para este encuentro, el estratego de la selección estadounidense sorprendió con su onceno para esta jornada, en la que un importante jugador no podrá decir presente.

Se trata del delantero y figura Christian Pulisic, el jugador del Milán no será titular y tampoco forma parte de la banca de suplentes, siendo una importante baja para los locales.

¿La razón de su ausencia?: La figura de Estados Unidos salió con problemas en su duelo ante Paraguay tras una lesión en su pantorrilla, la que lo deja fuera en esta jornada ante Australia.

Pulisic llegó al estadio para apoyar a sus compañeros | Foto: Getty Images

De esta forma, Pulisic verá este importante duelo desde las gradas y esperará por su recuperación, en la que trabaja para poder dejar atrás sus dolencias y ser opción para el último duelo del grupo ante Turquía.

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