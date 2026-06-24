La mujer vaticinó que llegarían los alienígenas al partido entre Brasil y Escocia... claramente el partido se jugó con total normalidad y el Scratch lo ganó 3 a 0.

Los focos del Mundial 2026 estaban puestos esta jornada en el duelo entre Brasil y Escocia. En parte por el partido, en otra por la posible tormenta, pero en su gran mayoría, por la presunta aparición de alienígenas en pleno partido.

Y es que una vidente conocida como Vó Bahiana aseguró que en el encuentro del Scratch, llegarían naves extraterrestres que, por si fuera poco, abducirían a Neymar, Vinicius Jr. y gran parte del plantel de la Verdeamarela, desatando una ola de especulaciones en redes sociales.

Llegó la hora del partido y no solo no llegó la lluvia ni los rayos, sino que los platillos voladores ni la presunta escena sacada de la película “El día de la Independencia” de Will Smith tampoco se hicieron presente… por suerte.

Como era de esperarse, mientras se jugaba el duelo, gran cantidad de internautas se preguntaron en redes “¿QUÉ DIABLOS PASA CON LOS OVNIS” o “¿A qué hora llegan los extraterrestres?”. Unos a modo de meme, otros con un tono más -aunque no lo crean- en serio.

Así reaccionó la web ante el fraude de Vó Bahiana

La reacción en redes sociales no tardó en llegar. Apenas finalizado el partido, cientos e incluso miles de usuarios se volcaron a sus perfiles de Instagram y Tiktok para cuestionarla duramente, con comentarios que fueron desde la burla hasta críticas directas por difundir información sin fundamento.

El fenómeno, que inicialmente se había viralizado como curiosidad, terminó transformándose en un verdadero efecto rebote que le explotó en la cara a la “Mafee Walker 2.0”.

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Memes, ironías y mensajes sarcásticos inundaron sus publicaciones, dejando en claro que la historia nunca fue tomada en serio por la mayoría, pero sí generó molestia por su alcance.

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Para muchos, el episodio refleja cómo este tipo de contenidos puede expandirse rápidamente en redes sociales, incluso en medio de eventos masivos como un Mundial.

Así, la supuesta “invasión alienígena” pasó de ser una predicción viral a un ejemplo claro de desinformación amplificada. Y mientras Brasil celebraba su triunfo en la cancha, fuera de ella quedaba la lección de que claramente no se debe creer a todo lo que circula en la web.