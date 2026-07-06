Federación Francesa de Fútbol responde con todo los dichos racistas de senadora paraguaya contra Kylian Mbappé: esto publicaron

El organismo entregó su total respaldo al capitán de la Selección de Francia y reafirmó su postura contra el racismo y la discriminación.

Una gran polémica internacional en torno al delantero Kylian Mbappé volvió a instalarse en la agenda deportiva y política en pleno Mundial 2026, torneo que se está disputando en Estados Unidos, Canadá y México.

¿Qué pasó? La senadora paraguaya Celeste Amarilla (PLRA) vertió descalificaciones xenófobas y discriminatorias en redes sociales tras la caída de Paraguay a manos de Francia por los octavos de final de la cita planetaria.

El hecho rápidamente escaló y cruzó fronteras, instalándose como un tema de alto impacto, especialmente por tratarse del capitán de Les Blues y una de las principales figuras del fútbol mundial.

Siguen las repercusiones por polémicos dichos contra Mbappé | FOTO: Buda Mendes/Getty Images

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Presentarán denuncia tras dichos de Celeste Amarilla contra Mbappé

En ese contexto, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) decidió salir al paso con un comunicado oficial, marcando una postura firme frente a los dichos que encendieron la controversia.

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El organismo no solo condenó las declaraciones, sino que además anunció que iniciará acciones legales, llevando el caso a instancias judiciales.

“Los comentarios racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla dirigidos a Kylian Mbappé son totalmente aberrantes e inaceptables. ¿Cómo se puede sostener un discurso de este tipo? Estos comentarios son delictivos y condenables. Deben ser perseguidos aquí como en cualquier otro lugar. La FFF presenta una denuncia ante el parquet con el fin de iniciar acciones judiciales”, señaló la federación.

En la misma línea, la entidad expresó su respaldo total al atacante de 27 años, reforzando su compromiso en la lucha contra el racismo.

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“La Federación brinda su total apoyo a su capitán, a sus jugadores y, de manera más general, a todas las víctimas de tales comentarios odiosos. Más que nunca, la FFF tiene la intención de luchar contra el racismo y toda forma de discriminación. Estos comentarios deshonran a quienes los emiten y a quienes los difunden. Los jugadores del Equipo de Francia representan a Francia, es nuestro país el que está siendo insultado”, añadieron.

COMMUNIQUÉ DE LA FFF :



Les propos racistes de la Sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla visant Kylian Mbappé sont totalement abjects et inacceptables. Comment peut-on tenir un tel discours ? Ces propos sont délictueux et condamnables. Ils doivent être poursuivis ici comme… pic.twitter.com/AMVDvfrrYD — FFF (@FFF) July 6, 2026

Se espera que en los próximos días puedan surgir nuevas reacciones tanto desde el entorno del fútbol como del mundo político, en un caso que vuelve a poner en el centro del debate la lucha contra el racismo en el deporte.

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En resumen…

La Federación Francesa de Fútbol condenó con firmeza los polémicos dichos atribuidos a una senadora paraguaya contra Kylian Mbappé, calificándolos como racistas e inaceptables.