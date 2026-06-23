Formaciones confirmadas para Inglaterra vs. Ghana en el Mundial 2026: las alineaciones y jugadores claves

Un duelo de estilos distintos, pero con un mismo objetivo: seguir en la pelea por la clasificación en el Mundial 2026.

En el Gillette Stadium, la Selección de Inglaterra yla Selección de Ghana se enfrentan por la segunda fecha de la la fase de grupos del Mundial 2026, en un partido que puede empezar a definir posiciones en el Grupo L.

Los Tres Leones vienen de imponerse por 4 a 2 a Croacia en su primer partido, mostrando pasajes de buen funcionamiento colectivo, aunque con algunos aspectos por ajustar en defensa. “Las Estrellas Negras”, en tanto, superaron en la agonía a Panamá en un duelo ajustado, ratificando su propuesta de juego vertical y de alta intensidad.

Con ese escenario, ambos entrenadores ya definieron sus equipos titulares para un partido que promete intensidad desde el inicio, con figuras clave en ambas selecciones.

Las alineaciones de Inglaterra y Ghana

XI Inglaterra: Pickford; James, Konsa, Guéhi, Spence; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.

Inglaterra y Ghanajuegan hoy por el Mundial 2026 | Foto: X (Ex Twitter)

XI Ghana: Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Yirenkyi, Partey; Sibo, Iñaki Williams, Semenyo; Jordan Ayew

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Los jugadores claves en el Inglaterra vs. Ghana

El combinado inglés apuesta por la solidez en el mediocampo con Declan Rice como eje, acompañado por la creatividad de Jude Bellingham y la presencia ofensiva de Harry Kane como principal referencia en ataque.

Ghana, por su parte, confía en la experiencia de Thomas Partey en la mitad de la cancha y en la velocidad de Semenyo e Iñaki Williams para intentar sorprender a una defensa inglesa que llega bien trabajada.

DATOS CLAVE…

Inglaterra y Ghana juegan hoy en el Gillete Stadium.

Harry Kane está en la alineación titular confirmada de Inglaterra.

Thomas Partey vuelve al once estelar tras perderse el debut por un juicio por abuso.