Formaciones confirmadas para Portugal vs. RD Congo en el Mundial 2026: jugadores claves y cambios tácticos para el partido

El Mundial 2026 continúa su desarrollo y uno de los partidos más atractivos de la jornada enfrenta a Portugal y la República Democrática del Congo, un duelo entre una selección europea de enorme jerarquía y un elenco africano que vuelve a la cita mundialista con ambición y orden táctico.
Los lusos llegan con una generación de enorme experiencia internacional de la mano de Cristiano Ronaldo, mientras que Los Leopardos apuestan por un bloque físico, disciplinado y con capacidad de contraataque para intentar sorprender en su estreno mundialista.
Con las formaciones ya confirmadas, el choque promete intensidad desde el inicio y un duelo estratégico interesante entre posesión y transiciones rápidas.
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Las alineaciones de Portugal y RD del Congo
Portugal saldrá con un 4-2-3-1, buscando dominio del balón y superioridad técnica en el mediocampo. XI titular: Diogo Costa; João Cancelo, Renato Veiga, Tomas Araujo, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo.
Portugal y Congo juegan hoy por el Mundial 2026 | Foto: X (Ex Twitter)
RD Congo se parará con un 5-3-2, priorizando el orden defensivo y la solidez en el fondo. XI titular: Lionel Mpasi-Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku; Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau, Yoane Wissa; Théo Bongonda; Cédric Bakambu.
Los jugadores claves en el Argentina vs. Argelia
La gran novedad es la ausencia de Rúben Dias, lo que obliga a reordenar la zaga con Araujo y Veiga como dupla central, en un bloque que pierde experiencia, pero mantiene buena salida de balón.
En el mediocampo, Portugal sostiene su estructura con Bruno Fernandes y Bernardo Silva como generadores principales, mientras que el juego por bandas será clave con Cancelo y Nuno Mendes.
En ataque, todas las miradas estarán puestas en Cristiano Ronaldo, líder ofensivo y referente de una generación que sigue vigente en la élite.
CR7 disputa su sexto Mundial como titular con Portugal | FOTO: Zed Jameson/Photosport
Por su parte, el equipo africano apuesta por la experiencia en defensa con Mbemba y Wan-Bissaka, mientras que el talento ofensivo recae en la velocidad y movilidad de Wissa y Bakambu.
DATOS CLAVE…
- Portugal y Congo juegan hoy en el Houston Stadium.
- Cristiano Ronald está en la alineación titular confirmada de Portugal.
- Portugal pierde jerarquía en defensa sin Rúben Dias.
- RD Congo apuesta por bloque bajo y orden defensivo