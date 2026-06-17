Formaciones confirmadas para Portugal vs. RD Congo en el Mundial 2026: jugadores claves y cambios tácticos para el partido

Las alineaciones confirmadas para el partido por el Mundial 2026 de Portugal vs RD del Congo. Los detalles de este cotejo debut, para ambos países.

El Mundial 2026 continúa su desarrollo y uno de los partidos más atractivos de la jornada enfrenta a Portugal y la República Democrática del Congo, un duelo entre una selección europea de enorme jerarquía y un elenco africano que vuelve a la cita mundialista con ambición y orden táctico.

Los lusos llegan con una generación de enorme experiencia internacional de la mano de Cristiano Ronaldo, mientras que Los Leopardos apuestan por un bloque físico, disciplinado y con capacidad de contraataque para intentar sorprender en su estreno mundialista.

Con las formaciones ya confirmadas, el choque promete intensidad desde el inicio y un duelo estratégico interesante entre posesión y transiciones rápidas.

Las alineaciones de Portugal y RD del Congo

Portugal saldrá con un 4-2-3-1, buscando dominio del balón y superioridad técnica en el mediocampo. XI titular: Diogo Costa; João Cancelo, Renato Veiga, Tomas Araujo, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo.

Portugal y Congo juegan hoy por el Mundial 2026 | Foto: X (Ex Twitter)

RD Congo se parará con un 5-3-2, priorizando el orden defensivo y la solidez en el fondo. XI titular: Lionel Mpasi-Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku; Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau, Yoane Wissa; Théo Bongonda; Cédric Bakambu.

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Los jugadores claves en el Argentina vs. Argelia

La gran novedad es la ausencia de Rúben Dias, lo que obliga a reordenar la zaga con Araujo y Veiga como dupla central, en un bloque que pierde experiencia, pero mantiene buena salida de balón.

En el mediocampo, Portugal sostiene su estructura con Bruno Fernandes y Bernardo Silva como generadores principales, mientras que el juego por bandas será clave con Cancelo y Nuno Mendes.

En ataque, todas las miradas estarán puestas en Cristiano Ronaldo, líder ofensivo y referente de una generación que sigue vigente en la élite.

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CR7 disputa su sexto Mundial como titular con Portugal | FOTO: Zed Jameson/Photosport

Por su parte, el equipo africano apuesta por la experiencia en defensa con Mbemba y Wan-Bissaka, mientras que el talento ofensivo recae en la velocidad y movilidad de Wissa y Bakambu.

DATOS CLAVE…

Portugal y Congo juegan hoy en el Houston Stadium.

Cristiano Ronald está en la alineación titular confirmada de Portugal.

Portugal pierde jerarquía en defensa sin Rúben Dias.

RD Congo apuesta por bloque bajo y orden defensivo