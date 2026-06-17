¿Transmite Chilevisión? Cómo ver EN VIVO en Chile el debut de Portugal vs. RD Congo en el Mundial 2026

El cuadro portugués inicia su camino en el Mundial de Norteamérica 2026 y enfrentará a la República Democrática del Congo.

El Mundial 2026 sigue firme su marcha este miércoles 17 de junio, donde muy temprano (en Chile) Austria derrotó a Jordania e igualó la línea de puntaje de Argentina, país que venció a Argelia con un sobresaliente Lionel Messi.

Pasado el mediodía, a la 1 de la tarde, saltará a la cancha uno de los candidatos que tiene la actual Copa del Mundo para quedase con el trofeo: Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo que podría estar jugando su última cita mundialista.

Cristiano Ronaldo quiere la Copa del Mundo con Portugal. | Foto: Getty Images

En el papel, el debut de los lusos no es nada difícil: República Democrática del Congo, equipo que hace una semana perdió con Chile en un amistoso y ahora hará su estreno oficial en la Copa del Mundo.

Los europeos saben que este partido es indispensable ganarlo para las aspiraciones de rematar primero en el Grupo K, zona que comparten con Uzbekistán y Colombia que tiene algo que decir en Norteamérica este año.

Cabe recordar que, desde este Mundial, se clasifican los dos primeros de cada grupo y los 8 mejores terceros, situación que reduce el margen de eliminación de las grandes potencias como Portugal que esperan arrancar con todo su participación.

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Portugal vs. RD Congó: ¿Cuándo y a qué hora?

El partido entre portugueses y africanos comenzará este miércoles 17 de junio a la 1 de la tarde de Chile continental.

TV: ¿Cómo ver a Portugal vs. RD Congo?

D Sports será la única señal de TV que transmitirá el encuentro.

Internet: Así se podrá seguir

Vía streaming, DGO y Paramount+ serán los encargados de llevar el compromiso.