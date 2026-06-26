En el Estadio AKRON de Guadalajara, por la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026, la Selección de Uruguay y la Selección de España se enfrentan en búsqueda de asegurar la clasificación a 16avos de final. El partido comienza a las 21.00 horas, será dirigido por Ismail Elfath y podrá verse en vivo tanto a través de Telefe, como de TyC Sports y DSports.
Uruguay vs. España EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026: minuto a minuto
En el Estadio AKRON, la Celeste y la Roja se miden para cerrar el Grupo H.
Salen los jugadores a entrar en calor
Los futbolistas españoles y uruguayos saltaron al campo de juego para realizar la entrada en calor.
Habló Bielsa
En la previa del partido, el entrenador de Uruguay habló sobre la inclusión de Darwin Núñez como titular. "Los entrenamientos de la semana me hicieron tomar esa decisión", afirmó.
Además, explicó que tanto Araujo como De Arrascaeta posiblemente no sumen minutos: "Están los dos sanos y recuperados, pero sin forma futbolística, por lo que dudo que los utilice".
Salen los arqueros a entrar en calor
Tanto Fernando Muslera con los goleros uruguayo, como Unai Simón con sus compañeros, los arqueros ya están en el campo de juego realizando la entrada en calor.
El equipo arbitral de este partido
- Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)
- Línea 1: Corey Parker (Estados Unidos)
- Línea 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)
- Cuarto Árbitro: Juan Calderón (Costa Rica)
- Quinto Árbitro: Juan Carlos Mora (Costa Rica)
- VAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua)
- AVAR: Armando Villarreal (Estados Unidos)
- SVAR: Khamis Al Marri (Qatar)
La formación de España
La Roja sale a la cancha con: Unai Simón; Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella; Mikel Merino, Rodri, Pedri, Alex Baena; Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.
La formación de Uruguay
Los de Bielsan a la cancha con: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathias Olivera, Juan Manuel Sanabria; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Agustín Canobbio; Maxi Araujo y Darwin Núñez.
La tabla de posiciones del Grupo H
|#
|Equipos
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|Últimas
|1
|
España
|4
|2
|4:0
|4
|1
|1
|0
|
|2
|
Uruguay
|2
|2
|3:3
|0
|0
|2
|0
|
|3
|
Cabo Verde
|2
|2
|2:2
|0
|0
|2
|0
|
|4
|
Arabia Saudita
|1
|2
|1:5
|-4
|0
|1
|1
|
Se define el Grupo H
Con los cuatro equipos con chances de clasificar, Uruguay se enfrenta a España obligado a ganar para pasar de ronda. La Roja, por su parte, sabe que con un empate se asegura el boleto a 16avos.