Uruguay vs. España EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026: minuto a minuto

20:10hs Habló Bielsa

En la previa del partido, el entrenador de Uruguay habló sobre la inclusión de Darwin Núñez como titular. "Los entrenamientos de la semana me hicieron tomar esa decisión", afirmó.

Además, explicó que tanto Araujo como De Arrascaeta posiblemente no sumen minutos: "Están los dos sanos y recuperados, pero sin forma futbolística, por lo que dudo que los utilice".