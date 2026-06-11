Este jueves comienza el Mundial 2026 y lejos de sumarse a la algarabía general, el Carlos Caszely conversa con BOLAVIP liquidando el exceso de comercialización en el torneo, planteó una llamativa teoría que involucra directamente a Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo, y sembró las dudas sobre el real papel que jugarán las potencias de Sudamérica.

El certamen que albergarán de manera conjunta Canadá, Estados Unidos y México promete ser el más grande de la historia en cuanto a números, pero para el Chino esto es un síntoma de alerta respecto a la esencia del juego.

Al ser consultado sobre si visualiza candidatos claros o selecciones que asomen con el cartel de favoritos fijos para levantar el trofeo, el ídolo de Colo Colo fue tajante al señalar que el balompié actual se ha rendido ante los intereses económicos y corporativos.

“Fijo no hay ninguno. Primero, que es en Estados Unidos y que hoy día el marketing es fútbol. Van a hacer que pasen algunos que no deben pasar. Hoy día el fútbol en Estados Unidos es marketing, y el marketing le está ganando al fútbol”, disparó sin anestesia el exdelantero nacional, apuntando a que las presiones comerciales de los organizadores norteamericanos terminarán influyendo directamente en el desarrollo y la justicia deportiva dentro del terreno de juego.

Carlos Caszely critica a Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo.

La impresionante frase de Carlos Caszely contra Kylian Mbappé y CR7

En esa misma línea de análisis, la leyenda del fútbol chileno sorprendió a todos al lanzar una potente e inesperada hipótesis sobre el presente de las dos superestrellas de Europa: Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo. Fiel a su estilo directo, Caszely argumentó que el excesivo egoísmo e individualismo de ambos arietes se ha transformado en un verdadero ancla para el funcionamiento colectivo de Francia y Portugal, planteando un escenario que pocos se atreven a verbalizar.

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“Lo que yo pienso es que si Francia juega sin Mbappé, mira lo que te estoy diciendo, puede llegar a campeonar. Y Portugal, si juega sin Ronaldo, puede llegar a campeonar”, lanzó con total hidalguía el Gerente del Gol. Para respaldar su polémica postura, el exatacante recordó que en los últimos partidos de dichos combinados, las estrellas juegan para lucimiento personal y no para el equipo, rememorando el reciente duelo luso ante La Roja donde Cristiano prefirió rematar al arco antes que habilitar a un compañero libre.

Al momento de pasar por el escáner a las potencias de nuestro continente, el panorama tampoco asoma muy alentador desde la perspectiva del histórico artillero. Caszely miró con desconfianza el presente del “Scratch” debido a la idea que busca imponer Carlo Ancelotti. “Si los quiere hacer jugar tipo europeo… Brasil no sabe jugar así. Si se le quita ese juego bonito que nos gusta a todos, no va a andar, a pesar de que tiene jugadores desequilibrantes”, advirtió, mientras que para Argentina prefirió la cautela deslizando un sutil “vamos a ver cuántos los favores”.

Los favoritos

Finalmente, el exmundialista en Alemania 74 y España 82 se la jugó por los equipos que, a su juicio, tienen las estructuras colectivas más consolidadas del planeta, situando a España y Francia en la primera línea de vanguardia. Sin embargo, el ídolo laico hizo un llamado a no descuidar a los “tapados” del torneo, poniendo sus fichas en el crecimiento que viene mostrando Holanda en el Viejo Continente, además de la irrupción de dos fuerzas sudamericanas que darán que hablar.

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“Colombia me gusta, tiene buenos jugadores. Y cuidado con Ecuador, que tiene buen fútbol y tiene a unos monstruos físicamente. Por ahí también puede pasar que Ecuador sea más de alguna sorpresa”, sentenció Carlos Caszely en las pantallas de BOLAVIP, descartando de plano que la Copa del Mundo de 2026 corone a un campeón inédito, apuntando a que alguna de las potencias de siempre se terminará quedando con la gloria final.