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Mundial 2026

Francia es más líder que nunca tras golear a Noruega: Así quedó la tabla de posiciones del Grupo I en el Mundial 2026

Este viernes se cerró el Grupo I del Mundial 2026, donde la Selección de Francia terminó como líder y con puntaje perfecto.

Francia se impuso a Noruega por el Grupo I. (Foto: Justin Setterfield/Getty Images)
© Getty ImagesFrancia se impuso a Noruega por el Grupo I. (Foto: Justin Setterfield/Getty Images)

La fase de grupos del Mundial 2026 está llegando a su fin y este viernes se cerró el Grupo I, donde se jugaron en sumultáneo los partidos entre Noruega vs. Francia y Senegal vs. Irak.

Y el gran ganador de este grupo fue la selección francesa, que goleó por 4-1 a los noruegos que se presentaron con equipo alternativo, pues ambos llegaban clasificados a dieciseisavos de final.

Les Bleus terminaron invictos y con puntaje perfecto, luego de haber vencido a Senegal, Irak y hoy a Noruega, completando así siete puntos.

Los goles de esta jornada para los pupilos de Didier Deschamps fueron obra de Ousmane Demeblé (x3) y la goleada la cerró Désiré Doué. El descuento para los nórdicos fue de Jorgen Strand Larsen.

Erling Haaland no ingresó en la derrota de Noruega ante Francia. Foto: Justin Setterfield/Getty Images)

Erling Haaland no ingresó en la derrota de Noruega ante Francia. Foto: Justin Setterfield/Getty Images)

En el otro partido, Senegal goleó por 5-0 a Irak y está a la espera de meterse entre los ocho mejores terceros, para así avanzar a la siguiente ronda. Mientras que los de Medio Oriente se despidieron de esta Copa del Mundo.

La TABLA del Grupo I en el Mundial 2026

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif.
1 Francia 9 3 3 0 0 10 2 +8
2 Noruega 6 3 2 0 1 8 7 +1
3 Senegal 3 3 1 0 2 8 6 +2
4 Irak 0 3 0 0 3 1 12 -11
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En síntesis

  • Francia goleó 4-1 a Noruega y lideró invicta el Grupo I del Mundial 2026.
  • Ousmane Dembélé anotó tres goles para el triunfo del equipo de Didier Deschamps.
  • Senegal goleó 5-0 a Irak y espera avanzar como uno de los mejores terceros.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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