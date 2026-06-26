La fase de grupos del Mundial 2026 está llegando a su fin y este viernes se cerró el Grupo I, donde se jugaron en sumultáneo los partidos entre Noruega vs. Francia y Senegal vs. Irak.
Y el gran ganador de este grupo fue la selección francesa, que goleó por 4-1 a los noruegos que se presentaron con equipo alternativo, pues ambos llegaban clasificados a dieciseisavos de final.
Les Bleus terminaron invictos y con puntaje perfecto, luego de haber vencido a Senegal, Irak y hoy a Noruega, completando así siete puntos.
Los goles de esta jornada para los pupilos de Didier Deschamps fueron obra de Ousmane Demeblé (x3) y la goleada la cerró Désiré Doué. El descuento para los nórdicos fue de Jorgen Strand Larsen.
Erling Haaland no ingresó en la derrota de Noruega ante Francia. Foto: Justin Setterfield/Getty Images)
En el otro partido, Senegal goleó por 5-0 a Irak y está a la espera de meterse entre los ocho mejores terceros, para así avanzar a la siguiente ronda. Mientras que los de Medio Oriente se despidieron de esta Copa del Mundo.
La TABLA del Grupo I en el Mundial 2026
|Pos.
|Equipo
|PTS
|J
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Francia
|9
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|+8
|2
|Noruega
|6
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|+1
|3
|Senegal
|3
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|+2
|4
|Irak
|0
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
Contra quién jugará Francia en los 16avos de final del Mundial 2026: fecha y sede del partido
En síntesis
- Francia goleó 4-1 a Noruega y lideró invicta el Grupo I del Mundial 2026.
- Ousmane Dembélé anotó tres goles para el triunfo del equipo de Didier Deschamps.
- Senegal goleó 5-0 a Irak y espera avanzar como uno de los mejores terceros.