Contra quién jugará Francia en los 16avos de final del Mundial 2026: fecha y sede del partido

La Selección de Francia derrotó a Noruega y se metió a los 16vos de final del Mundial y ya tiene rival.

La Selección de Francia sigue confirmando su condición de candidata en el Mundial 2026 tras cerrar con autoridad la fase de grupos, luego de derrotar por 4-1 a la peligrosa Noruega en su último compromiso.

El combinado dirigido por Didier Deschamps llegaba a este importante duelo con la misión de ratificar lo hecho en los encuentros anteriores, en un Grupo I que exigió regularidad y concentración hasta la última jornada.

Sin embargo, pese a ya tener encaminada la clasificación, los galos debían asegurar el primer lugar de su zona, objetivo que terminaron cumpliendo con una sólida presentación.

Ousmane Dembélé se despachó con dos goles ante Noruega | FOTO: Getty Images

Suecia, el rival de Francia en los dieciseisavos de final

Con este resultado, los galos avanzan a los dieciseisavos de final, donde se medirán ante uno de los mejores terceros de los grupos C, D, F, G o H.

En ese escenario, el rival del cuadro europeo será Suecia, que terminó tercero en el Grupo F, detrás de Países Bajos y Japón.

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Ya pensando en los octavos de final, Francia podría cruzarse con el ganador del duelo entre Alemania y Paraguay hasta ahora.

Cuándo y dónde jugará Francia los 16avos del Mundial 2026

El partido del primero del Grupo I está programado para el martes 30 de junio en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva York/Nueva Jersey), un escenario imponente que albergará a miles de fanáticos.