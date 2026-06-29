Paraguay acaba de hacer historia dejando fuera a Alemania en el Mundial. La gran figura, fue un jugador que increíblemente fue descartado en Macul.

El mercado de fichajes siempre deja historias que se pagan caro. Y en Colo Colo, una de ellas hoy toma fuerza tras lo ocurrido en el Mundial 2026.

A comienzos de año, el nombre de Matías Galarza fue ofrecido al Cacique como opción para reforzar el mediocampo. Sin embargo, en Blanco y Negro decidieron no avanzar por su fichaje según supo BOLAVIP.

Meses después, el volante paraguayo respondió en la cancha y a nivel mundial, dejando en el camino a uno de los grandes favoritos y siendo figura total.

De opción descartada en Colo Colo a figura mundialista

El mediocampista, que finalmente recaló en Atlanta United de la MLS, se transformó en una de las grandes figuras de Paraguay en la Copa del Mundo.

Este lunes firmó una actuación consagratoria ante Alemania, siendo clave en la histórica clasificación guaraní a la siguiente ronda.

Galarza fue determinante desde el arranque. A los 19 minutos, asistió a Julio Enciso para abrir el marcador y poner en ventaja a Paraguay.

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Matías Galarza se roba los focos en el Mundial 2026 (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Pero su actuación no se quedó ahí. En defensa, tuvo un despliegue sobresaliente, destacando por su intensidad y capacidad de recuperación, siendo clave para frenar a figuras como Jamal Musiala.

Según datos de rendimiento obtenidos desde Sofascore, el paraguayo registró:

10 recuperaciones

9 acciones defensivas

4 entradas ganadas

2 intercepciones

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Un rendimiento que lo posicionó como uno de los mejores del partido siendo crucial defendiendo balones ante las moles germanas.

Héroe también en los penales haciendo historia para Paraguay

Tras el empate 1-1 en los 90 minutos y la prórroga, todo se definió desde los doce pasos. Y ahí, Galarza volvió a aparecer.

El volante convirtió el tercer penal de Paraguay, dejando a su selección 3-2 arriba en la tanda, que finalmente terminó con la eliminación de Alemania y la clasificación guaraní de infarto.

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Galarza festeja junto a la sorprendente Paraguay de Gustavo Alfaro (Photo by Megan Briggs/Getty Images)

Finalmente, los sudamericanos se impusieron por 4 a 3 desde los doce pasos luego de sorpresivamente desperdiciar dos chances para acortar la historia.

La decisión que hoy pesa en Macul

Mientras Galarza brilla en el escenario más grande del fútbol, en Colo Colo su nombre vuelve a aparecer como una oportunidad perdida.

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En su momento, el club optó por no utilizar el cupo de extranjero disponible, considerando que no tenía competencia internacional y que en el torneo local solo pueden jugar cinco extranjeros.

Hoy, con el paraguayo como figura mundialista, la historia se mira distinto. Porque el jugador que fue descartado ahora elimina a potencias y se roba todas las miradas en el Mundial 2026.