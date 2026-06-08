Esta semana comienza el Mundial de Fútbol y en BOLAVIP hacemos historia recordando los goleadores y sus marcas históricas.

La cuenta regresiva entró en su fase más emocionante. Con la llegada del esperado Mundial de la FIFA 2026, que se disputará de manera inédita en Canadá, Estados Unidos y México, la historia del deporte rey se prepara para escribir páginas doradas.

Desde la primera edición en 1930, las redes de los estadios planetarios se han inflado en 2.720 oportunidades a lo largo de 964 partidos. Sin embargo, la gran expectativa de la cita norteamericana estará puesta en la tabla de los máximos artilleros de todos los tiempos, donde leyendas vigentes amenazan con derribar el histórico imperio impuesto por los gigantes alemanes y brasileños.

Antes de que ruede la pelota en las canchas norteamericanas, el Olimpo de los romperredes sigue estando liderado de forma exclusiva por el alemán Miroslav Klose, quien ostenta el récord absoluto con 16 goles anotados en 24 partidos a lo largo de cuatro citas mundialistas (2002, 2006, 2010 y 2014). Al ariete teutón le sigue muy de cerca el legendario brasileño Ronaldo Nazário con 15 conquistas y el histórico “Torpedo” germano Gerd Müller con 14 dianas.

No obstante, las miradas del planeta entero se posarán sobre lo que puedan hacer dos superestrellas de la era moderna: Lionel Messi y Kylian Mbappé.

El astro argentino se ubica en la quinta plaza histórica con 13 goles en 26 partidos disputados, compartiendo puesto con el mítico Just Fontaine. Por su parte, el atacante francés ya acumula la escalofriante cifra de 12 goles en apenas dos Mundiales (14 partidos). Si “Donatello” repite una campaña arrolladora como en Catar 2022, donde clavó ocho tantos, podría transformarse en el máximo goleador de la historia con menos de 30 años de edad.

Miroslav Klose los sigue mirando a todos desde arriba

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📊 Tabla de posiciones: Máximos goleadores de la Copa Mundial de la FIFA