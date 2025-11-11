Ronaldo Nazario critica el ego de Cristiano Ronaldo y el lugar donde se pone entre los mejores de la historia

Las últimas declaraciones de Cristiano Ronaldo siguen generando reacciones. El portugués volvió a hablar a lo largo de las últimas horas sobre el debate que existe alrededor de quién es el mejor futbolista de todos los tiempos y de su interminable comparación con Lionel Andrés Messi. Al otro lado del Atlántico y de manera tajante, Ronaldo Nazario señala al luso por su ego y deja en claro que ni mucho menos este tiene todavía material para incluirse en la disputa por saber quién es el auténtico GOAT de este juego.

“¿Cristiano Ronaldo diciendo que es el mejor de la historia? Hay gente que tiene demasiada confianza en sí misma. Yo prefiero que otros hablen de mí, antes que hacerlo yo mismo”, empezaba Nazario en ESPN Brasil. Una declaración que llega después de las reflexiones de CR7 no poniéndose ni mucho menos detrás de la figura de Messi. Para el brasileño, lo que se opina de manera personal, ni mucho menos tiene que ver con las valoraciones del público general.

Para Ronaldo ni mucho menos hablamos de un futbolista menor. Elogio por todo lo alto su capacidad goleadora, pero considera que esto ni mucho menos puede valerle para colarse en un debate donde aparecen nombres de la talla de Diego Armando Maradona, Pelé, Johan Cruyff o Messi: “Cristiano marcó goles de todas las formas posibles, incluso después de cambiar de posición. Eso no es fácil de hacer; definitivamente está entre los mejores jugadores de la historia. ¿Pero el mejor? No estoy de acuerdo. Respeto su opinión, pero yo lo colocaría en el top 10”

“Honestamente, no me gusta entrar en esas discusiones… Creo que algunas personas tienen una autoestima muy alta. Prefiero que la gente hable de mis actuaciones, de lo que hice, de lo que fui, en lugar de hablar yo de mí mismo”, terminaba Ronaldo en una serie de declaraciones donde apuntó contra CR7. Este, con Piers Morgan días tras, se dejó como mínimo a la altura del argentino alrededor del gran debate existe sobre quién es el mejor de todos los tiempos.

Nazario no es ni mucho menos la primera figura que termina decantándose por este tipo de reflexiones alrededor del portugués. La mayoría de figuras del fútbol europeo y mundial a lo largo de los últimos años señalan a Messi como el más decisivo desde que entramos en el nuevo siglo. Si bien Ronaldo ve a La Pulga al mismo nivel que Pelé o Maradona, tampoco ha sido tajante alrededor de quien debe llevarse un eslogan que considera sigue revalidándose día a día y que tendrá nuevos competidores en los próximos años.

Lo que le queda a Cristiano Ronaldo para llegar a mil goles

953 goles es lo que tiene el portugués ahora mismo. Una suma sin ningún tipo de precedentes y que desde hace varios meses genera un debate alrededor de cuál podría ser la fecha donde le veamos llegar a los cuatro dígitos de tantos. Tiene todavía muchas veces de la temporada por delante en Arabia y antes de la llegada de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA para acercarse a la cifra bendita.

Una marca que el propio Cristiano Ronaldo ha dejado en claro que no le quita el sueño. Tampoco que no se encuentra en su cabeza y sí que supone uno de los últimos grandes retos de una carrera que afirma que se terminará más pronto de tarde. Veremos si ahí y de qué manera, puede cambiar la percepción que colegas de profesión tienen alrededor de sus palabras y reflexiones como el mejor de todos los tiempos.

