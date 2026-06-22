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Mundial 2026

Grupo I del Mundial 2026: Tabla, posiciones, resultados y clasificados hasta el momento

El Grupo I vivirá este lunes 22 junio la Fecha 2 donde Francia y Noruega buscarán acercarse a la próxima ronda del Mundial 2026.

Francia es candidato a quedarse con el Mundial 2026.
© Getty ImagesFrancia es candidato a quedarse con el Mundial 2026.

Se acabó la espera y este lunes 22 de junio Francia vuelve a la cancha en el Mundial 2026 de Norteamérica, donde buscará asegurar su paso a la siguiente ronda cuando tenga que enfrentar a Irak.

El Grupo I, donde los galos son los grandes candidatos, también cuenta con la presencia de Erling Haaland y Noruega, quienes esta noche también buscarán asegurar su presencia en la próxima ronda cuando se midan con Senegal.

Kylian Mbappé busca su segunda Copa del Mundo. | Foto: Getty Images

Kylian Mbappé busca su segunda Copa del Mundo. | Foto: Getty Images

En caso de que Francia derrote a Irak y Noruega haga lo propio ante Senegal, automáticamente ambas selecciones clasificarán a los dieciseisavos de final y jugarán en la última fecha para definir la posición final en el grupo

Cabe recordar que, en la primera fecha, Francia mostró su poderío tras superar a Senegal por 3-1, mientras que Noruega no tuvo mayores problemas para vencer a una débil Irak por 4-1 con un Haaland que estuvo descomunal en Norteamérica.

Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.

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Los partidos de HOY

Francia vs. Irak: lunes 22 de junio a las 17:00 PM de Chile continental.

Noruega vs. Senegal: lunes 22 de junio a las 20:00 PM de Chile continental.

La tabla del Grupo I

Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts.
1Noruega11004133
2Francia11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
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Así se jugará la Fecha 3 del Grupo I en el Mundial 2026

Francia vs. Noruega: viernes 26 de junio a las 15:00 PM de Chile continental.

Irak vs. Senegal: viernes 26 de junio a las 15:00 PM de Chile continental.

Felipe Aguilar
Felipe Aguilar
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