Grupo I del Mundial 2026: Tabla, posiciones, resultados y clasificados hasta el momento

Se acabó la espera y este lunes 22 de junio Francia vuelve a la cancha en el Mundial 2026 de Norteamérica, donde buscará asegurar su paso a la siguiente ronda cuando tenga que enfrentar a Irak.
El Grupo I, donde los galos son los grandes candidatos, también cuenta con la presencia de Erling Haaland y Noruega, quienes esta noche también buscarán asegurar su presencia en la próxima ronda cuando se midan con Senegal.
Kylian Mbappé busca su segunda Copa del Mundo. | Foto: Getty Images
En caso de que Francia derrote a Irak y Noruega haga lo propio ante Senegal, automáticamente ambas selecciones clasificarán a los dieciseisavos de final y jugarán en la última fecha para definir la posición final en el grupo
Cabe recordar que, en la primera fecha, Francia mostró su poderío tras superar a Senegal por 3-1, mientras que Noruega no tuvo mayores problemas para vencer a una débil Irak por 4-1 con un Haaland que estuvo descomunal en Norteamérica.
Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.
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Los partidos de HOY
Francia vs. Irak: lunes 22 de junio a las 17:00 PM de Chile continental.
Noruega vs. Senegal: lunes 22 de junio a las 20:00 PM de Chile continental.
La tabla del Grupo I
|Pos.
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts.
|1
|Noruega
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|2
|Francia
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Irak
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este lunes 22 de junio y cómo ver en Chile
Así se jugará la Fecha 3 del Grupo I en el Mundial 2026
Francia vs. Noruega: viernes 26 de junio a las 15:00 PM de Chile continental.
Irak vs. Senegal: viernes 26 de junio a las 15:00 PM de Chile continental.