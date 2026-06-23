Grupo K del Mundial 2026: Tabla, posiciones, resultados y clasificados hasta el momento

El grupo donde está Portugal y Colombia vivirá este martes la Fecha 2 y se pueden empezar a definir cosas importantes.

Este martes 23 de junio Portugal tendrá la gran oportunidad de sacudirse del empate en la primera fecha del Mundial 2026 ante la República Democrática del Congo cuando tenga que enfrentar a la débil Uzbekistán.

El Grupo K, donde los lusos y Colombia son los grandes candidatos a avanzar como primero y segundo, respectivamente, también cuenta con la presencia de los antes mencionados equipos: Uzbekistán y RD Congo.

Portugal está obligado a vencer al Congo. | Foto: Getty Images

En caso de que los portugueses derroten a Uzbekistán, quedarán virtualmente clasificados a los dieciseisavos de final, mientras que si Colombia derrota a RD Congo, automáticamente quedará clasificado para la siguiente ronda mundialista.

Cabe recordar que, en la primera fecha, Portugal empató 1-1 con RD Congo, mientras que Colombia no tuvo mayores complicaciones para despachar a Uzbekistán con un cómodo 3-1 disputado en México.

Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.

Publicidad

Los partidos de HOY

Portugal vs. Uzbekistán: martes 23 de junio a la 13:00 PM de Chile continental.

Colombia vs. RD Congo: martes 23 de junio a las 22:00 PM de Chile continental

La tabla del Grupo K

Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts. 1 Colombia 1 1 0 0 3 1 2 3 2 RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Portugal 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Así se jugará la Fecha 3 del Grupo K del Mundial 2026

Portugal vs. Colombia: sábado 27 de junio a las 19:30 PM de Chile continental.

RD Congo vs. Uzbekistán: sábado 27 de junio a las 19:30 PM de Chile continental.