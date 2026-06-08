La "Tri" nuevamente será anfitriona de un Mundial y esta vez viene con todo para levantar su primera copa del mundo.

La selección de México afrontará el Mundial 2026 con la presión y la ilusión de jugar nuevamente como anfitrión. El equipo dirigido por Javier Aguirre buscará aprovechar el apoyo de su afición para superar la fase de grupos y volver a ser protagonista en una Copa del Mundo que podría marcar el inicio de una nueva generación de futbolistas mexicanos.

El fixture del local en fase de grupos

El camino del Tri comenzará el 11 de junio frente a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo. El duelo será una prueba clave para los mexicanos, que intentarán arrancar con una victoria ante su público y tomar ventaja en un Grupo A que se anticipa muy competitivo.

La segunda presentación de México será el 18 de junio ante Corea del Sur. Este encuentro podría ser determinante para las aspiraciones de clasificación, ya que enfrentará a dos selecciones que, en el papel, pelearán directamente por uno de los boletos a los octavos de final.

La fase de grupos concluirá el 24 de junio frente a Chequia, un rival europeo que exigirá el máximo nivel del conjunto azteca. Dependiendo de los resultados previos, este partido podría definir tanto el liderato del grupo como la clasificación a la siguiente ronda.

La nueva camiseta de México rinde homenaje a un diseño histórico inspirado en la cultura azteca

Además de la expectativa deportiva, la selección mexicana también ha generado conversación por la indumentaria que utilizará durante el Mundial 2026.

Así luce la nueva camiseta de México para el Mundial 2026.

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La nueva playera retoma elementos visuales de la legendaria camiseta conocida como “Piedra del Sol Azteca”, una de las más valoradas por coleccionistas y seguidores del fútbol mexicano. El diseño original destacaba por incorporar gráficos inspirados en la cosmovisión mexica, convirtiéndose en una pieza icónica dentro de la historia de los uniformes mundialistas.

El uniforme de Francia 1998, creado por la firma mexicana ABA Sport, debutó en el encuentro inaugural frente a Corea del Sur y rápidamente trascendió las fronteras del país. Su estética innovadora y su fuerte identidad cultural lo transformaron en uno de los jerseys (así les llaman en México a las camisetas) más reconocibles de cualquier selección durante aquella Copa del Mundo.

Nómina de México para el Mundial 2026

México apostará por una combinación de futbolistas experimentados y jóvenes talentos para afrontar la Copa del Mundo como país anfitrión.

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Porteros

Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Raúl Rangel (Chivas)

Defensas

César Montes (Lokomotiv Moscú)

Johan Vásquez (Genoa)

Edson Álvarez (Fenerbahce)

Israel Reyes (América)

Jorge Sánchez (PAOK)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Mediocampistas

Luis Chávez (Dinamo de Moscú)

Luis Romo (Chivas)

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Erik Lira (Cruz Azul)

Álvaro Fidalgo (Real Betis)

Obed Vargas (Atlético Madrid)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Gilberto Mora (Tijuana)

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Delanteros

Santiago Gimenez (Milán)

Raúl Jiménez (Fulham)

Julián Quiñones (Al-Qadisiyah)

Alexis Vega (Toluca)

Roberto Alvarado (Chivas)

César Huerta (Anderlecht)

Guillermo Martínez (Pumas)

Armando González (Chivas)

Posible formación de México para el debut mundialista

La alineación más probable para el estreno del Tri estaría encabezada por Raúl “Tala” Rangel en el arco, quien se perfila como titular gracias a la regularidad mostrada durante todo el proceso clasificatorio. En defensa aparecerían Jorge Sánchez como lateral derecho, César Montes y Johan Vásquez como centrales, mientras que Jesús Gallardo ocuparía la banda izquierda.

Guillermo Ochoa jugará su sexto mundial consecutivo y vivirá su “last dance” muy probablemente como suplente (Photo by Manuel Velasquez/Getty Images)

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En la mitad de la cancha, el capitán Edson Álvarez asumiría el rol de pivote defensivo, acompañado por Erik Lira o Luis Romo en labores de equilibrio y desgaste. Luis Chávez completaría el mediocampo aportando distribución, precisión en la salida y su reconocida capacidad de remate desde media distancia.

La zona ofensiva estaría conformada por Roberto “Piojo” Alvarado por la derecha, Julián Quiñones por la izquierda y un centrodelantero por definir entre Santiago Gimenez y Raúl Jiménez. Mientras Gimenez llega respaldado por su crecimiento en el fútbol europeo, Jiménez mantiene el peso de su experiencia y jerarquía en la selección nacional.

Posible XI de México (4-3-3):

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

Mediocampistas: Edson Álvarez, Erik Lira (o Luis Romo) y Luis Chávez.

Delanteros: Roberto Alvarado, Santiago Gimenez (o Raúl Jiménez) y Julián Quiñones.