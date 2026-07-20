El polémico streamer e influencer explotó tras la actuación de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026.

En Argentina sigue el lamento por haber perdido la final del Mundial 2026 ante España, donde también entregaron el parche de campeón vigente. Tras lo sucedido en Nueva Jersey, un famoso streamer argentino comparó al entrenador Lionel Scaloni con un ex DT de Colo Colo.

Se trata del influencer Gustav Salvestrini, quien en sus redes sociales apuntó al técnico trasandino por el mezquino planteamiento en la definición contra el campeón europeo.

Incluso, lo comparó con otro técnico argentino que dirigió al Cacique entre 2024 y 2025: Jorge Almirón, actual estratega de Rosario Central.

“Me parece que hoy Scaloni hizo un planteo… se transformó en Almirón. Hizo uno de los planteos más cobardes de la historia de la Selección Argentina de los Mundiales, cuando hace cuatro días atrás fue Pep Guardiola con los cambios que hizo”, comenzó diciendo.

“No entiendo por qué Argentina se tiró tan atrás, lo más ridículo fue que el último cambio fue Senesi por Julián Álvarez, que Senesi no iba a venir al Mundial. Senesi estaba pelotudeando con la novia en Ibiza y terminó siendo el último cambio por Julián Álvarez. O sea, sacó al 9 para meter a un tipo que estaba en Ibiza, no tiene ningún sentido”, agregó Gustav.

“El planteo de tirarse tan atrás tampoco tiene ningún sentido, no entiendo por qué Argentina se tira tan atrás. Si salía a atacar a España iba a dar partido. Argentina no pateó al arco hasta el minuto 111, entonces vamos a hablar de fútbol en serio, no puede pasar nunca eso”, completó el abiertamente hincha de Boca Juniors.

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En síntesis