El goleador del Bayern Múnich le dio la clasificación a Inglaterra ante República Democrática del Congo y se sigue acercando a los máximos anotadores.

Este miércoles la Selección de Inglaterra clasificó a octavos de final del Mundial 2026 gracias a la gran actuación de su capitán, el delantero Harry Kane, quien dio vuelta el marcador para vencer por 2-1 a República Democrática del Congo.

El artillero del Bayern Múnich se echó el equipo al hombro y lo metió en la ronda de los 16 mejores de la Copa del Mundo, buscando la segunda estrella para ‘Los Tres Leones’ que están con sed de gloria, pues no son campeones desde 1966.

El ex Tottenham Hotspur convirtió a los 75 minutos de cabeza y repitió a los 86′ con un golazo, en el que sacó un remate con el pie derecho que se metió en el ángulo superior derecho.

Momeento del disparo de Harry Kane para el gol del triunfo de Inglaterra. (Foto: Robert Cianflone/Getty Images)

Con estas conquistas, Kane llegó a los cinco goles en este Mundial y quedó a uno de los máximo anotadores, que son Lionel Messi y Kylian Mbappé, con seis tantos cada uno.

Además, el inglés se mete entre los seis máximo goleadores en la historia de la Copa del Mundo, alcanzando a Just Fontaine con 13 dianas.

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Ahora solo está por detrás del mismo Messi, Mbappé, Miroslav Klose, Ronaldo Nazário y Gerd Müller.

El británico de 32 años está en campaña por volver a ser goleador de un Mundial, pues ya lo hizo en Rusia 2018 cuando terminó con seis festejos. Esta vez está a un gol de igualar su propia marca.

La tabla de goleadores del Mundial 2026:

Lionel Messi (Argentina): 6 goles Kylian Mbappé (Francia): 6 goles Harry Kane (Inglaterra): 5 goles Erling Haaland (Noruega): 5 goles Ousmane Dembélé (Francia): 4 goles Vinícius Júnior (Brasil): 4 goles

Los máximos goleadores de los mundiales:

Lionel Messi (Argentina): 19 goles Kylian Mbappé (Francia): 18 goles Miroslav Klose (Alemania): 16 goles Ronaldo (Brasil): 15 goles Gerd Müller (Alemania): 14 goles Harry Kane (Inglaterra): 13 goles Just Fontaine (Francia): 13 goles

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