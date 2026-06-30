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Mundial 2026

Hay tres partidos del Mundial 2026 este martes, pero sólo dos van por TV abierta: Conoce cuáles son

La TV abierta sólo transmitirá dos de los tres encuentros de dieciseisavos de final que se llevarán a cabo este martes 30 de junio.

El Mundial no detiene su acción este martes.
© Getty ImagesEl Mundial no detiene su acción este martes.

Los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026 se han desarrollado con emoción en el campo de juego, toda vez que Canadá y Brasil lograron la clasificación en los minutos finales, mientras que Marruecos y Paraguay lo hicieron mediante lanzamientos penales.

Este martes 30 de junio la acción en Norteamérica no se detiene y habrá tres partidazos que prometen sacar chispa, donde el plato fuerte es Francia que enfrenta a Noruega y México que recibirá en el Estadio Azteca a Ecuador.

Eso sí, la acción comienza un poco más temprano con el compromiso entre Costa de Marfil y la Noruega de Erling Haaland, quienes buscarán meterse en los octavos de final del Mundial y enfrentar a Brasil que espera por el ganador.

El Estadio Azteca se prepara para una nueva jornada de fiesta. | Foto: Getty Images

El Estadio Azteca se prepara para una nueva jornada de fiesta. | Foto: Getty Images

Lamentablemente para los hinchas del fútbol, Chilevisión no transmitirá todos los encuentros de esta jornada: el Costa de Marfil vs. Noruega sólo irá por D Sports y Paramount+, mientras que Francia y México sí serán emitidos por la señal chilena.

Así las cosas, los fanáticos del fútbol que quieran ver el Mundial por TV abierta este martes deberán sintonizar a las 17:00 PM para ver a Francia vs. Suecia y luego a las 21:000 para el México vs. Ecuador.

Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.

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En síntesis

  • Canadá, Brasil, Marruecos y Paraguay clasificaron a octavos del Mundial de Norteamérica 2026.
  • Francia, Suecia, México, Ecuador, Noruega y Costa de Marfil juegan este martes 30 de junio.
  • Chilevisión transmitirá en vivo los partidos Francia contra Suecia y México frente a Ecuador.
Felipe Aguilar
Felipe Aguilar
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