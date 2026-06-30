Hay tres partidos del Mundial 2026 este martes, pero sólo dos van por TV abierta: Conoce cuáles son

La TV abierta sólo transmitirá dos de los tres encuentros de dieciseisavos de final que se llevarán a cabo este martes 30 de junio.

Los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026 se han desarrollado con emoción en el campo de juego, toda vez que Canadá y Brasil lograron la clasificación en los minutos finales, mientras que Marruecos y Paraguay lo hicieron mediante lanzamientos penales.

Este martes 30 de junio la acción en Norteamérica no se detiene y habrá tres partidazos que prometen sacar chispa, donde el plato fuerte es Francia que enfrenta a Noruega y México que recibirá en el Estadio Azteca a Ecuador.

Eso sí, la acción comienza un poco más temprano con el compromiso entre Costa de Marfil y la Noruega de Erling Haaland, quienes buscarán meterse en los octavos de final del Mundial y enfrentar a Brasil que espera por el ganador.

El Estadio Azteca se prepara para una nueva jornada de fiesta. | Foto: Getty Images

Lamentablemente para los hinchas del fútbol, Chilevisión no transmitirá todos los encuentros de esta jornada: el Costa de Marfil vs. Noruega sólo irá por D Sports y Paramount+, mientras que Francia y México sí serán emitidos por la señal chilena.

Así las cosas, los fanáticos del fútbol que quieran ver el Mundial por TV abierta este martes deberán sintonizar a las 17:00 PM para ver a Francia vs. Suecia y luego a las 21:000 para el México vs. Ecuador.

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En síntesis

Canadá, Brasil, Marruecos y Paraguay clasificaron a octavos del Mundial de Norteamérica 2026.

Francia, Suecia, México, Ecuador, Noruega y Costa de Marfil juegan este martes 30 de junio.

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