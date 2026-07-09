“Haz lo que sea”: el inesperado motivo por el que la novia de Lamine Yamal quiere ver a España en la final del Mundial 2026

El delantero de la Selección de España y el FC Barcelona quedó en el centro de la atención tras una reacción de su novia Inés García.

El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva y cada una de las selecciones que continúa en carrera sueña con levantar el trofeo el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Estados Unidos.

Uno de los combinados que buscará dar un paso más hacia el título es la Selección de España, que se instaló entre los ocho mejores del certamen y ahora deberá enfrentar a la Selección de Bélgica por un lugar en las semifinales, con Lamine Yamal como una de las grandes figuras del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

Sin embargo, en medio de esa expectativa, la FIFA confirmó que Justin Bieber será uno de los encargados de presentarse durante el descanso de la gran final, anuncio revolucionó las redes sociales y generó miles de reacciones entre los fanáticos del fútbol y de la música.

Lamine Yamal sigue en carrera por levantar su primer Mundial | FOTO: Lars Baron/Getty Images

Inés García quiere ver a Justin Bieber en la final del Mundial

A raíz de esta noticia, una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Inés García, novia del futbolista del FC Barcelona, quien utilizó su cuenta de Instagram para realizarle un particular pedido al extremo español de 18 años.

“Mi amor, haz lo que sea para llegar a la final. ¿Me escuchas? LO QUE SEA”, escribió junto a la imagen, dejando en claro que no quiere perderse la presentación del cantante canadiense en el partido más importante del torneo.

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Como era de esperarse, la publicación comenzó a circular rápidamente por distintas plataformas y desató cientos de bromas, pues muchos usuarios aseguraron que Lamine Yamal encontró una motivación extra para intentar llevar a España hasta la final del Mundial 2026.

La historia que subió la novia de Lamine Yamal: