Video: la polémica imitación de Erling Haaland en Argentina que genera indignación en redes sociales

La caracterización de Erling Haaland en Luzu TV fue duramente cuestionada por usuarios, quienes calificaron el sketch como una falta de respeto.

Uno de los nombres que más ha dado que hablar durante el Mundial 2026 —que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá— es el de Erling Haaland, delantero de la Selección de Noruega.

Los Vikingos Rojos continúan con vida en la cita planetaria y se preparan para disputar los cuartos de final, instancia en la que Haaland y compañía se enfrentarán a la Selección de Inglaterra en busca de un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

Sin embargo, en las últimas horas el nombre del goleador del Manchester City volvió a instalarse en la conversación, aunque esta vez por un motivo completamente ajeno a lo futbolístico y con Argentina como escenario.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Ni los propios argentinos perdonaron la imitación a Haaland

Todo ocurrió en el programa Nadie Dice Nada de Luzu TV, donde decidieron realizar una imitación del atacante noruego y la panelista Momi Giardina apareció caracterizada con una peluca rubia, lentes de contacto azules y las cejas del mismo color para recrear la imagen del delantero.

Luego, la actriz y bailarina intentó replicar la particular forma de caminar de Haaland al ritmo de la canción Haaland (Ha Ha Ha). Además, imitó el tradicional remo vikingo, celebración que el seleccionado noruego ha popularizado durante la Copa del Mundo.

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El polémico sketch sobre Erling Haaland | FOTO: @nadiedicenada_

Sin embargo, el sketch estuvo lejos de generar las risas esperadas. Por el contrario, rápidamente recibió una ola de críticas en X (antes Twitter), donde numerosos usuarios cuestionaron la caracterización y calificaron el segmento como una burla innecesaria.

“¿Nadie se rescató de que hacerle esto a un jugador que no hizo NADA malo por lo que burlarse es una falta de respeto?”, “¿En serio existe gente que se ríe con esto?”, “No entiendo cómo a alguien se le ocurrió esto y a ninguno se le ocurrió decir: ‘me parece que no da'” y “No es gracioso”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en la red social.

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Así fue la imitación de Erling Haaland:

Halaand por primera vez en NDN pic.twitter.com/gHcCn7mHXT — NADIE DICE NADA (@nadiedicenada_) July 7, 2026