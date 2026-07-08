Ya son ocho los artistas y bandas confirmados para al show de medio tiempo que habrá en la final del Mundial 2026 el 19 de julio.

El Mundial 2026 está viviendo sus últimas dos semanas donde están definidos los ocho mejores equipos de esta Copa del Mundo, instancia a la que no pudo llegar ninguno de los anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

Quienes siguen en carrera por el título son Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza, quienes están clasificados a cuartos de final.

Por delante solo quedan tres fechas para llegar a la gran final que se celebrará el domingo 19 de julio a las 15:00 horas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Este partido tendrá todos los condimentos posibles, pues la FIFA ha planeado un show de medio tiempo para cuando termine la primera fracción, incluso el descanso pasaría de 15 a 20 minutos.

La idea es replicar el famoso ‘halftime show’ de la NFL, en un episodio más de las adaptaciones que he hecho el ente rector del fútbol mundial para conquistar al mercado estadounidense, como las pausas de hidratación que dividen los partidos en cuatro periodos.

Y este show de medio tiempo contará con la participación de ocho artistas y bandas mundialmente conocidos, aunque había uno que estaba reservado y la FIFA lo acaba de dar a conocer.

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El tapado de la FIFA para el show de medio tiempo

Se trata del cantante canadiense Justin Bieber, quien se presentará en la final del Mundial 2026 junto a Madonna, Shakira, Burna Boy, BTS, Gustavo Dudamel, PS22 Chorus y Coldplay.

Cabe recordar que Bieber volvió a escucharse con fuerza este año a partir de su presentación en Coachella en abril, pues hace cuatro años que no daba un concierto.

Cartel del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026. (Imagen: FIFA)

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En síntesis