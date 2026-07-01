Hernán Galíndez renuncia a la Selección de Ecuador tras el Mundial 2026 con emotivo mensaje: “El fútbol y la vida…”

Con un mensaje cargado de emoción, el guardameta argentino nacionalizado ecuatoriano dejó una reflexión sobre su paso por La Tri.

La Selección de Ecuador vio llegar a su fin su aventura en el Mundial 2026 luego de caer por 2 a 0 ante México en los dieciseisavos de final, resultado que puso término al sueño de seguir avanzando en la máxima cita del fútbol.

La Tri había generado ilusión tras la victoria a Alemania en la fase de grupos y llegaba con la expectativa de dar un nuevo golpe en la competencia. Sin embargo, el cuadro dirigido por Sebastián Beccacece no logró superar una llave que terminó marcando el cierre de su participación mundialista.

Pero el golpe no quedó solo en lo deportivo. Una vez terminado el encuentro, todas las miradas se trasladaron a Hernán Galíndez, uno de los futbolistas con mayor recorrido dentro del plantel y que tomó la palabra para entregar un mensaje cargado de emoción.

Galíndez disputó un total de 38 partidos con La Tri | FOTO: Alexander Hassenstein/Getty Images)

El adiós de Galíndez a la Tri

El ex Universidad de Chile sorprendió en zona mixta al confirmar el final de su etapa en la Selección de Ecuador, cerrando una historia que comenzó hace casi seis años y que, según sus propias palabras, nació de una situación inesperada.

“No esperaba este final, esperaba otra cosa. Yo llegué a la selección por un COVID positivo de Johan Padilla en octubre del 2020 hace casi 6 años y me fui conociendo con todos mis compañeros y nos fuimos queriendo. Y hoy se terminó”, expresó el guardameta de Huracán de Argentina.

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Luego, Galíndez profundizó que “es un momento muy difícil y no sé si me merecía terminar así. El fútbol y la vida son muy injustas, ya lo dije muchas veces. Me voy tranquilo porque creo que siempre di todo por esta selección, por mi país. No tengo más que palabras de agradecimiento a todo Ecuador”.

“No esperaba este final, esperaba otra cosa, yo llegué a la selección por un COVID positivo de Johan Padilla en octubre del 2020 hace casi 6 años y me fui conociendo con todos mis compañeros y nos fuimos queriendo Y HOY SE TERMINÓ”



Hernán Galindez en zona mixta pic.twitter.com/TELcmI7R4R — José Alberto Molestina E. 🇪🇨 (@jamolestina) July 1, 2026

De esta manera, el nacido Rosario, Argentina, le baja el telón a una etapa marcada por dos Mundiales, dos Copas América, dos Eliminatorias y una relación que fue creciendo con el paso de los años junto a la selección ecuatoriana.

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En resumen…