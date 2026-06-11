La artista chilena que cantará en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026: quién es y cómo verla

La cantante será parte del espectáculo musical de la ceremonia de inauguración en Canadá, en el inicio del Mundial 2026.

La espera terminó. Este jueves comienza el Mundial 2026, el certamen más importante del fútbol a nivel de selecciones, que reúne a las mejores escuadras del planeta en una nueva lucha por la gloria.

La cita planetaria, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, no solo tendrá foco en lo deportivo, sino también en el espectáculo que acompaña cada una de sus jornadas, especialmente en la ceremonia de inauguración.

En ese contexto, la música vuelve a ser protagonista en la antesala del pitazo inicial, con presentaciones que buscan dar el vamos oficial a una de las ediciones más esperadas de los últimos años.

Quién es Elyanna, la cantante palestina-chilena

En la ceremonia de inauguración en Canadá, una de las figuras que dirá presente será la cantante chileno-palestina Elyanna, quien se unió a la canadiense Jessie Reyez para componer “Illuminate”, parte del álbum oficial de la Copa del Mundo.

La artista nacional ha sido parte de importantes festivales alrededor del mundo como Global City, Lollapalooza Chicago y Austin City Limits, entre otros.

Elyanna cantando en el Global Citizen Festival en Central Park en New York | FOTO: Theo Wargo/Getty Images

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Cabe recordar que su abuela paterna es chilena y vive en Viña del Mar. Además, en 2024 participó en el disco Moon Music de Coldplay, con la canción “We Pray”.

Otros artistas que dirán presente en la ceremonia serán Alanis Morissette, Alessia Cara, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

¿Dónde y cómo ver en Chile las inauguraciones del Mundial 2026?

Si quieres ver gratis las ceremonias y algunos partidos del Mundial, Chilevisión transmitirá una selección de encuentros sin costo para los espectadores.