Una de las principales figuras de los Países Bajos sufrió la lalemtable pérdida de su hijo en medio del Mundial 2026 y en la antesala de los dieciseisavos de final.

Una triste noticia ha azotado a la Selección de Países Bajos en la previa del partido contra Marruecos por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y que enluta a una de sus principales figuras.

Se trata del delantero Cody Gakpo, quien sufrió la pérdida prematura de su hijo mientras su esposa cursaba el quinto mes de embarazo.

Aquello ocurrió el pasado sábado y el futbolista pudo acompañar a su señora en este proceso, pues la familia se encontraba en Kansas City, cerca de la concentración del equipo neerlandés.

La Federación de Fútbol de Países Bajos le dio todo su apoyo al jugador del Liverpool, lo que hicieron público por medio de un comunicado: “Estamos con Cody y su familia. Es una situación privada muy triste. Le apoyamos en todo lo que podemos“.

Mientras que el entrenador Ronald Koeman comentó que le dieron libertad de acción al atacante de 27 años, para que pudiera abandonar la concentración y volver a casa.

La decisión que tomó Cody Gakpo

Pero el ex PSV Eindhoven decidió continuar en la Copa del Mundo y seguir adelante con su Selección, tal como lo confirmó el mismo DT en conferencia de prensa.

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“Aquí le dimos la libertad durante los primeros días de salir del hotel y estar con su familia. Creo que lo manejó muy bien. Nunca dijo: ‘Quiero volver’ o ‘Quiero estar con mi familia’. Tomó esa decisión por sí mismo y a su manera, y eso demuestra madurez”, expresó Koeman.

Cabe recordar que Gakpo jugó los tres partidos de fase de grupos en este Mundial 2026, donde anotó un doblete y dio una asistencia en la goleada por 5-1 sobre Suecia.

Cody Gakpo decidió no abandonar a Países Bajos en el Mundial 2026. (Foto: Molly Darlington/Getty Images)

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¿Cuándo y a qué hora es el partido de Países Bajos vs. Marruecos?

El partido de 16avos de final entre Países Bajos y Marruecos se disputa este lunes 29 de junio a las 21:00 horas en Monterrey, México.

En síntesis