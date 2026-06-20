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MUNDIAL 2026

Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este sábado 20 de junio y cómo ver en Chile

La Copa del Mundo sigue su curso y este sábado entrega una serie de partidos imperdibles.

Agenda de partidos del Mundial este sábado 20 de junio.
© Getty ImagesAgenda de partidos del Mundial este sábado 20 de junio.

Cuatro encuentros de trascendencia decisiva definen el sábado 20 de junio en la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Turquía abre la jornada desde la madrugada californiana contra Paraguay en San Francisco. En Houston, Países Bajos y Suecia protagonizan un enfrentamiento de tradiciones futbolísticas europeas de envergadura.

Alemania enfrenta a Costa de Marfil en Toronto, buscando consolidar dominio grupal. Ecuador cierra la jornada ante Curazao en Kansas City.

Los fanáticos del fútbol en Chile analizan cada estadística antes de realizar sus apuestas mundial en las plataformas más confiables del país.

PARTIDOS DEL SÁBADO 20 DE JUNIO: HORARIO Y TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

Países Bajos vs. Suecia (Grupo F)

Estadio NRG (Houston), Estados Unidos

  • Argentina: 14:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 11:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
  • Colombia: 12:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 20:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 10:00 (PT) / 12:00 (CT) / 13:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Alemania quiere repetir lo hecho en el debut ante Curazao.

Alemania quiere repetir lo hecho en el debut ante Curazao.

Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E)

Estadio BMO Field (Toronto), Canadá

  • Argentina: 17:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
  • Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 14:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
  • Colombia: 15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 23:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
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Ecuador vs. Curazao (Grupo E)

Estadio Arrowhead (Kansas City), Estados Unidos

  • Argentina: 21:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 18:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
  • Colombia: 19:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 02:00 (domingo 21) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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