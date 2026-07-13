La Albiceleste irá con una tenida cargada de historia ante los ingleses. ¿Se repetirán las hazañas de antaño?

La Selección Argentina vuelve a estar en el centro de la controversia en el Mundial 2026. Y es que la FIFA aceptó una solicitud de la AFA para vestir de azul en el esperado duelo ante Inglaterra.

El detalle no es menor. Históricamente, Argentina utiliza su clásica camiseta albiceleste en partidos de este tipo, pero ahora cambiaría su indumentaria para este cruce clave, lo que muchos podrían considerar una concesión llamativa tratándose de un enfrentamiento de alto calibre.

El cambio de camiseta que desató el debate

Y es que la AFA solicitó jugar con su uniforme alternativo y la FIFA dio luz verde. Esto ha provocado una ola de reacciones, ya que Inglaterra mantendría su tradicional blanco, generando un contraste distinto al habitual en este tipo de duelos.

En redes sociales, varios usuarios han puesto el grito en el cielo, insinuando que este tipo de decisiones no son casuales. Si bien no existe ninguna irregularidad confirmada, el contexto en el que llega esta medida hace que aumenten las suspicacias.

Y es que el partido entre Argentina e Inglaterra siempre tiene un componente histórico y simbólico. Es más, en aquella final de la famosa “Mano de Dios” y el golazo de Maradona, los trasandinos vistieron de azul.

Argentina utilizará su indumentaria alternativa ante Inglaterra. (Photo by Stacy Revere/Getty Images)

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En México 86′ y Francia 98′, Argentina enfrentó a los ingleses de azul y salió victoriosa. La única vez que lo hizo con su primera camiseta, en Corea-Japón 2002, cayó por 1 a 0 con gol de Beckham. Háblenme de cábalas…

Una Argentina que no deja de ser cuestionada

Este episodio se suma a una serie de situaciones que han rodeado a la Albiceleste durante el torneo. En distintas plataformas, hinchas y analistas han señalado supuestas faltas no sancionadas, jugadas polémicas y goles discutidos, siempre bajo el terreno de la especulación.

Es importante recalcar que todo esto se mantiene en el plano de las presunciones y comentarios en redes sociales, sin confirmación oficial de ningún tipo. Sin embargo, el ambiente ya está cargado.

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La acumulación de estas polémicas ha llevado a que algunos hablen de una “Argentina favorecida”, una narrativa que crece partido a partido y que ahora suma este nuevo capítulo con la elección de la camiseta justo previo al choque de la Albiceleste ante su archirrival por razones más que futbolísticas.