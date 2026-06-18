Los Aztecas se preparan para medirse ante la Corea de Son que quiere dar el batacazo ante los locales.

El duelo entre México vs Corea del Sur por la fase de grupos del Mundial 2026 ya comienza a jugarse fuera de la cancha. En la previa de uno de los partidos más atractivos de la jornada, distintas inteligencias artificiales se animaron a anticipar el resultado, los goleadores y hasta el desarrollo del compromiso entre los “Aztecas” y la selección del país del K-Pop.

Ambos equipos llegan con confianza tras buenos resultados en su debut, lo que eleva las expectativas de un enfrentamiento clave para definir posiciones en el Grupo A.

La predicción de ChatGPT: resultado y goleadores

Desde el análisis predictivo, ChatGPT se inclinó por una ajustada victoria del conjunto azteca. “México 2 – 1 Corea del Sur”, proyectó, destacando que será un partido parejo pero con ligera ventaja para el equipo norteamericano.

En cuanto a los goleadores, la misma herramienta anticipó nombres propios: “Raúl Jiménez y Santiago Giménez marcarán para México, mientras que Son Heung-min anotará para Corea del Sur”.

Chat GPT da como ganadora a la Tri ante Corea (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Además, esta IA se aventuró a describir el desarrollo del partido: “México golpea primero, Corea empata en una transición rápida y el triunfo se define en el segundo tiempo con oficio mexicano“.

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Gemini y una propuesta diferente

Por su parte, Gemini, otra inteligencia artificial consultada, adoptó un enfoque distinto y más lúdico. En lugar de entregar un resultado directo, planteó una dinámica interactiva para adivinar escenarios mundialistas.

“¡Desempolvando la bola de cristal y poniéndome las babuchas de genio en 3, 2, 1!”, señaló Gemini en tono distendido.

Según la IA de Google, el encuentro finalizará 1 a 1 y estos serán los artilleros de la jornadA: “Por Corea del Sur: El infaltable Son Heung-min. Es el peligro número uno al contragolpe y, con la baja del central mexicano César Montes por suspensión, Son va a encontrar el espacio justo para mandar a guardar una pelota”

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“Por México: El delantero Raúl Jiménez. Viene encendido tras marcar en el debut contra Sudáfrica y el juego aéreo o un penal en la altura de Guadalajara serán su escenario ideal para gritar el gol de la noche”, cerró.

DATOS CLAVE

ChatGPT predijo un 2-1 a favor de México frente a Corea del Sur.

Raúl Jiménez y Son Heung-min fueron señalados como goleadores por ambas inteligencias artificiales.

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